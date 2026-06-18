Arthur amenaza el sur de Estados Unidos con lluvias extremas e inundaciones al inicio de la temporada

La temporada de huracanes ya está presente, un tiempo entre el 1 de junio hasta el 30 de noviembre en el que el océano Atlántico presenta estos fenómenos naturales. Aunque se esperaba que este año este periodo fuera menos activo, Arthur ya se convirtió en la primera tormenta tropical en causar alarma a las autoridades.

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Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. advirtieron que se podían llegar a registrar fuertes lluvias e inundaciones a lo largo de la costa del golfo. Las principales zonas en estado de emergencia son Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Texas.

Esta tormenta ha registrado una velocidad máxima de 56 km/h manteniendo una rapidez constante; este miércoles Arthur llegó a la costa de Texas, por lo que se recomendó a la población ser precavida.

El Centro de Predicción del Tiempo (WPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA reportó que el día de hoy, 18 de junio, se alcanzaría el máximo riesgo presentado por esta tormenta; para mañana, 19 de junio, se mantienen las alertas por el riesgo alto que se podría presentar.

Se estima que las lluvias registren una acumulación de entre 12 a 25 centímetros, con algunos focos en los que llegaría a 50, lo que causaría pérdidas materiales y, en los peores casos, humanas.

Las autoridades recordaron que, a pesar de ver bajo riesgo en las zonas menos profundas, estos lugares no presentan un peligro menor y pueden ser potencialmente mortales, por lo que se invita a ser precavidos.

Algunas de las ciudades mencionadas en el área de vigilancia son Baton Rouge, Jackson, Montgomery y Atlanta.

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Las autoridades ya se encuentran realizando las tareas correspondientes para evitar incidentes; entre las labores está la repartición de sacos de arena, que sirven como una barrera temporal para desviar el agua de lluvias, evitando posibles inundaciones, además de reducir el impacto de posibles escombros.

Entre los estragos registrados hasta el momento se presentó la muerte de un menor de 15 años; el cuerpo se halló en inmediaciones de un estanque inundado en el condado de Montgomery, Texas.

Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad a mantenerse alerta, estar constantemente informados sobre la situación por medio de los canales digitales y los medios de comunicación, además de evitar a toda costa conducir y caminar por zonas inundadas.

Se espera que Arthur no sea la última de estas tormentas, debido a que las condiciones atmosféricas pueden favorecer el desarrollo de nuevos huracanes.