Gobierno oficializa el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el mar Caribe: Advirtieron huracanes y cómo tocarían a Colombia

En la mañana de este martes, en una rueda de prensa conjunta, el Ideam, la UNGRD, el Dimar, la Aerocivil y la FAC anunciaron oficialmente el inicio de la temporada de ciclones tropicales en Colombia. Explicaron qué significa esto para el país y las medidas que deben tener los cafeteros.

Ideam se prepara para temporada de ciclones tropicales 2026 en la región Caribe

Gobierno advierte el inicio de los ciclones tropicales

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, anunció oficialmente al país el inicio de la temporada de ciclones tropicales en Colombia. Gobierno advierte el inicio de los ciclones tropicales.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, anunció oficialmente al país el inicio de la temporada de ciclones tropicales en Colombia. Echeverry detalló que este fenómeno climático ya arrancó desde este 1 de junio y junto con el director de la UNGRD especificaron cuándo finalizaría.

Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam. (Colprensa - John Paz) Foto: El país

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, reveló que este fenómeno se extenderá hasta el 30 de noviembre en todo el territorio nacional, por lo que desde junio se activarán todas las alertas de las entidades gubernamentales.

“Durante estos 6 meses, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y esta mesa técnica de alertas por ciclones tropicales mantendrán activo el monitoreo permanente de las condiciones oceanoatmosféricas del mar Caribe”, señaló Carlos Carrillo.

¿Qué son los ciclones tropicales y cómo impactarán a Colombia?

La UNGRD describe a los ciclones tropicales como sistemas meteorológicos giratorios organizados por nubes y tormentas. La autoridad de gestión del riesgo agrega que estos ciclones incluyen un centro de circulación cerrado en los niveles bajos de la atmósfera.

Es decir, es un fenómeno donde:

Las nubes están agrupadas de manera organizada.

Las lluvias y tormentas giran alrededor de un mismo punto.

Todo el sistema se mueve como una sola estructura

Los ciclones tropicales pueden traer consigo tormentas y huracanes. Foto: Getty Images

Es importante precisar que el impacto en materia de huracanes y tormentas que puede generar en el país depende de los modelos climáticos que se presentan, de la cantidad de ciclones y, así mismo, de las categorías que pueden alcanzar.

La directora Echeverry detalló el pronóstico que se conoce: “El promedio histórico es que se puedan dar alrededor de 14 tormentas”. Además, especificó las categorías sobre cómo funcionan estos fenómenos climáticos, que avanzarían de la siguiente forma:

Los ciclones arrancan como una perturbación.

Luego pueden evolucionar según la velocidad, a una presión.

Posteriormente avanza a una tormenta.

De la tormenta puede evolucionar a ser huracán.

Categorías de ciclones tropicales. Foto: Tomado de UNGRD

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Echeverry detalló que no está totalmente determinado el impacto que tendrá en el país; sin embargo, dio un parte de tranquilidad al detallar que se mantendrán al tanto. La directora especificó que es la forma en que se actúa anualmente.

“Cada año se hace una estimación según los modelos climáticos de cómo podría comportarse el número de ciclones y cuál de ellos podría alcanzar categorías altas”, aseguró la directora del Ideam.