Caso Valeria Afanador: imputarán homicidio, pero dejaron por fuera a la rectora del colegio

Lo que en un comienzo fue una investigación por desaparición se convirtió en una imputación por homicidio culposo. La muerte de Valeria Afanador, la niña que estaba en un colegio de Cajicá y que terminó en una quebrada del mismo municipio en el departamento de Cundinamarca, será llevada a los jueces.

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La Fiscalía avanzó en la investigación y estableció una presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo en contra de dos profesores del colegio que resultaron comprometidos, de forma directa, en la desaparición y muerte de la niña.

A través de un documento remitido a las víctimas de este caso, la Fiscalía confirmó que este martes se radicará ante los jueces de control de garantías la solicitud de imputación de cargos por homicidio culposo contra dos profesores de este colegio: Emely Fuentes y Dani Javier Ochoa.

“Sobre el particular debo señalar que frente al primer punto, tal como se le señaló en reunión del 12 de mayo 2026, se formulará imputaciones contra Emily Fuentes y Dani Javier Ochoa por el delito de homicidio culposo, lo cual se radicará el día 2 de junio de 2026 ante los jueces con función de control de garantías de Cajicá”, señala la carta enviada a la familia.

Las víctimas celebraron la decisión de la Fiscalía de solicitar una imputación de cargos en contra de los responsables, pero advierten que se dejó por fuera a la rectora del colegio, Sonia Ochoa, que en su criterio tiene que compartir la responsabilidad que ahora se atribuye a los docentes.

“La Fiscalía nos informó que hoy radicará imputación por homicidio contra dos profesores que tenían a su cargo la vigilancia y protección de nuestra pequeña. También compulsará copias para investigar las condiciones en que opera el colegio dentro de la ronda del río”, señalaron las víctimas.

El abogado Julián Quintana representa a las víctimas en este caso y advirtió que es muy particular que la Fiscalía dejara por fuera a la rectora de la imputación de cargos, cuando la responsabilidad directa está en esta funcionaria como máxima directiva del colegio donde estudiaba Valeria Afanador.

Valeria Afanador y colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

“Destacando que la familia de Valeria Afanador está inconforme con la fiscal del caso porque ha dejado por fuera de este acto de comunicación de cargos a una de las personas que tienen responsabilidad en este delito y es la rectora del colegio, por lo tanto vamos a insistir en que esta imputación también sea en contra de esta persona y la injerencia en la muerte de Valeria Afanador”, señaló el abogado.

La familia y la representación de víctimas en este caso advirtieron que se debería investigar un homicidio, consideran que hubo “manos criminales” personas involucradas en el crimen, lo mismo dijo en su momento el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.