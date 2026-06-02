La crisis de orden público que vive el país parece verse reflejada en las estadísticas de homicidios a nivel nacional. SEMANA conoció el reporte más reciente sobre el número de homicidios reportados en Colombia por la Fuerza Pública, en el que se evidenció un repunte en 2025.

SEMANA conoció el reporte de homicidios en el Gobierno Petro. Foto: ADOBE STOCK

Dentro de las estadísticas que manejan las autoridades como la Policía, se estableció que el 50 % de los homicidios se presenta en el Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Cauca y Atlántico.

Los porcentajes están distribuidos de acuerdo con las estadísticas de la siguiente manera: de 30.000 homicidios, 10.187, el 17 %, fueron en el departamento del Valle del Cauca; 7.000, 13 %, Antioquia; 8 %, 4.000, en Bogotá; Cauca, 6 %, 3.715, y Atlántico 3.702 con un 6 %.

Los informes señalan que el arma de fuego fue el medio más usado en los homicidios con el 78 %, es decir, 46.000 crímenes se cometieron usando balas.

El arma de fuego es el medio más usado en los homicidios en el país. Foto: Policía

En segundo lugar están los homicidios con arma blanca. 10.182, casos, es decir, el 17 %.

Durante la administración Petro se han registrado más de 60.000 homicidios, con un promedio por año de 13.000 casos.

Sin embargo, en 2025 hubo un repunte con 14.037 crímenes. En 2024 la cifra fue de 13.946; en 2023 hubo 13.555 y en 2022, 13.556. Los homicidios se han registrado en medio del polémico proyecto político del presidente Petro conocido como la paz total.

La estrategia del Gobierno nacional ha consistido en darles beneficios jurídicos a los cabecillas más temidos del país como alias Calará, Iván Mordisco, el Clan del Golfo, el ELN y alias Iván Márquez.

Más de 10.000 homicidios se han cometido con arma blanca en el país. Foto: Suministrada a Semana

En medio de las negociaciones, los grupos criminales no han frenado sus actuaciones delincuenciales. Homicidios, secuestros, extorsiones, narcotráfico, entre otros delitos de alto impacto, se siguen registrando en el país.

Las zonas más afectadas siguen siendo Norte de Santander, Cauca, Nariño, Guaviare, Valle del Cauca, entre otras.