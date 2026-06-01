Más de 60.000 homicidios se han registrado en el Gobierno Petro, bajo el eslogan ‘Colombia potencia mundial de la vida’

El gobierno del presidente Gustavo Petro estableció como eslogan “Colombia, potencia mundial de la vida”. En medio de dicha estrategia, SEMANA conoció las cifras sobre homicidios en el país en la era Petro.

El armada de fuego ha sido el medio más usado en los homicidios en Colombia. Foto: José Luis Guzmán

Los homicidios desde el 2022 hasta el 2026 muestran que en Colombia se han registrado 60.187 homicidios, es decir, que en promedio por año en el país se han registrado más de 13.000 crímenes.

Las cifras oficiales de la fuerza pública a las que accedió SEMANA son las siguientes: 2022: 13.536, 2023: 13.555, 2024: 13.496, 2025: 14.037, 2026: 5.563.

Es de anotar que varios de los homicidios se han presentado en medio de la paz total del presidente Petro, que le concedió beneficios jurídicos a los criminales más peligrosos del país, como alias Calarcá, alias Iván Mordisco, alias Iván Márquez, al ELN y Clan del Golfo.

También decidió entablar puentes de diálogo con los criminales más temidos de Medellín en lo que se conoció como el tarimazo.

El presidente Gustavo Petro, ha mantenido el proyecto de Paz Total, donde se la ha dado beneficios jurídicos a peligrosos delincuentes. Foto: AFP

Dentro de los análisis más recientes que entregaron a SEMANA expertos en conflicto armado y seguridad sobre la primera vuelta presidencial, coincidieron en que la Paz Total había fracasado y que la seguridad había sido una de las más afectadas con la mencionada política presidencial.

“Petro dejará un nefasto legado en materia de seguridad. Lo primero es el impacto en las ciudades, que ha generado un incremento en la tasa de homicidios en el país; la extorsión está desbordada, todo el país está siendo ‘vacunado’”, dijo el exministro de Defensa Diego Molano.

En medio del proyecto de Paz Total y de Colombia potencia mundial de la vida, se registraron más de 400 masacres, que dejaron 1.447 víctimas de 2022 a 2026.

Más de 400 masacres van en el Gobierno Petro. Foto: Montaje: Getty / redes sociales

El aumento de la violencia en el país durante el Gobierno Petro parece haberse generalizado, según cifras de Medicina Legal.

Todos los inicios de año fueron al alza en materia de muertes violentas: en enero de 2023 se presentaron 2.210 casos, 2.358 en 2024, 2.437 en 2025 y 2.495 en 2026. Para los expertos en seguridad, es evidente que durante el gobierno que termina se agudizó la crisis en seguridad pública con el aumento en indicadores claves como masacres, extorsiones, homicidios y ataques terroristas.