Alrededor de El Campín amanece empapelado con panfletos en contra de Ramón Jesurún, previo al amistoso de despedida de la selección

La Selección Colombia tendrá su partido de despedida para tomar rumbo al Mundial en el estadio El Campín de Bogotá; sin embargo, este encuentro ha estado enmarcado por situaciones desafortunadas que involucran estafas con la boletería y, en estas horas previas, unos panfletos en protesta al presidente de la federación, Ramón Jesurún.

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Colocaron panfletos horas antes del inicio del partido

En la mañana de este lunes empezaron a reportar que en la previa de este partido amistoso, se empezaron a evidenciar unos panfletos alrededor del estadio con la cara de Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y un mensaje protestante en contra del dirigente.

Los afiches que están pegados, en su mayoría, en los alrededores de la entrada occidental del estadio tienen una imagen de Jesurún con un signo de pesos en su frente y tienen el mensaje: “El pueblo construyó el fútbol. Las élites lo venden”.

Publimetro publicó en sus redes sociales el video que demuestra el momento exacto en el que unos encapuchados pegaron estos afiches en las columnas del puente peatonal que está al lado del estadio.

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Aunque es evidente una incomodidad de algún sector de los colombianos contra el dirigente de la federación, no es claro el hecho puntual que denuncian los manifestantes.

Jesurún llegó a la presidencia de la FCF en noviembre de 2015 cuando renunció Luis Bedoya en medio de las investigaciones relacionadas con el escándalo internacional de Fifa Gate. Desde entonces, el directivo es la cabeza del comité que está detrás de las decisiones de las selecciones Colombia.

Es importante precisar que la FCF no solamente comprende a la Selección Colombia de Mayores Masculina. La Federación también toma decisiones sobre la selección femenina y las categorías juveniles que representan al país en el fútbol de selecciones.

El informe de Jesurún

La más reciente presentación de su informe de gestión destacó puntos como el crecimiento del fútbol femenino colombiano. Jesurún resaltó avances de la infraestructura deportiva y los logros deportivos de las distintas categorías de esta selección.

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Además, en materia administrativa, el directivo destacó la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, los beneficios económicos de la Federación y la modernización de las sedes deportivas en Bogotá y Barranquilla.

Ramón Jesurún es uno de los directivos más importantes del fútbol colombiano y al mismo tiempo es de los más criticados. Sin embargo, es algo con lo que tienen que convivir varios de estos líderes a nivel nacional e internacional.

Dentro de los principales rechazos en contra del directivo, destacan los escándalos por boletería que lo han rodeado y aquella reclusión de su libertad en la final de la Copa América de 2025 en Estados Unidos.