¿Quién puede votar en Corferias? Registrador de lo electoral aclara en SEMANA esta duda

Corferias es uno de los puntos de votación más importantes de Colombia y cada jornada electoral que se celebra en el país genera la misma duda: ¿cualquier colombiano puede sufragar en este punto de Bogotá? Jaime Hernando Suárez Bayona, registrador delegado en lo electoral, aclara en SEMANA la realidad de este importante punto.

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Excepción: cédulas inscritas en años específicos

El registrador delegado explicó a este medio que en Corferias no puede votar cualquier persona que no haya inscrito su cédula, tal como se cree, sino que lo pueden hacer aquellos colombianos que tienen su documento inscrito en este punto.

“Es importante saber que son cédulas expedidas en la ciudad de Bogotá desde el 1 de enero del año 1996 hasta el 7 de enero del año 2003″, explicó Suárez Bayona a SEMANA.

Sin embargo, estas personas nunca antes debieron haber votado en ningún otro lugar ni pudieron inscribir su cédula en otro puesto de votación. El registrador insistió que en Corferias no hay mesas de votación especiales que le permitan votar a cualquier colombiano.

Jaime Hernando Suárez Bayona, registrador delegado en lo electoral. Foto: X: @CNE_COLOMBIA

La Registraduría explicó previamente que estas personas quedan asociadas automáticamente al puesto censo de Bogotá, que históricamente funciona en Corferias.

Además, Suárez Bayona advirtió que este no es un puesto de votación excepcional como muchos creen: “Allá no hay mesas especiales, mesas para minorías étnicas, para afrocolombianos, para los indígenas o comunidades indígenas. No”.

Es importante precisar que estas personas que tienen habilitado a Corferias como su puesto de votación lo pueden evidenciar con su cédula en la página de la Registraduría.

Se espera una gran participación

Corferias funciona como “puesto censo”, una categoría especial dentro del sistema electoral colombiano. Este es el puesto electoral más grande de Colombia, por lo que es clave que quienes deben sufragar en este lugar revisen bien cuál es su mesa para ejercer el derecho.

Para estas elecciones se espera una votación masiva, comprendiendo su trascendencia y, de acuerdo con el registrador Suárez Bayona, se prevé una gran participación, entendiendo que la última jornada del 8 de marzo fue realmente numerosa.

“Para las elecciones del 8 de marzo de Congreso de la República creció en un 3 % la participación. Pasó del 47 % del año 2022 al 50,6 % y, para presidente de la República, tradicionalmente votan más, pues aumenta un 4, un 5, un 7 %”, reveló a SEMANA.

Las elecciones de 2026 esperan tener una participación masiva. Foto: José Vargas

Los cálculos del registrador indican que para esta jornada del 31 de mayo se podrá evidenciar una participación del 55 % o 60 % de los votantes habilitados. “Hay analistas que inclusive llegan al 65%”, aseguró Suárez a este medio y por último recalcó que esto solo se corroborará en la noche del domingo.