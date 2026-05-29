“No hay amenazas electorales en Cundinamarca”: las autoridades del departamento dicen estar listas para las elecciones

La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha el dispositivo de seguridad, gestión del riesgo y vigilancia para la primera vuelta presidencial de este domingo. El gobernador Jorge Rey lanzó el plan democracia en el departamento, que incluye 6.000 uniformados de la Policía y el Ejército en los 116 municipios.

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El gobernador advirtió en el Consejo de Seguridad que el dispositivo se lanzó con el propósito de garantizar el derecho al voto de más de 2,3 millones de ciudadanos habilitados para participar en la jornada electoral.

“El operativo contempla vigilancia permanente a la cadena de custodia del material electoral, protección en los puestos de votación y acompañamiento a registradores, testigos y electores en los 684 puntos habilitados en el territorio departamental”, señaló la Gobernación de Cundinamarca.

Insisten en que el plan incluye medidas preventivas frente a posibles emergencias derivadas de la temporada de lluvias, de ahí que, por instrucción del gobernador, la Unidad de Gestión del Riesgo se incluyera en este dispositivo y en el Puesto de Mando Unificado (PMU), para atender de manera inmediata cualquier afectación vial o remoción en masa.

“En materia de conectividad y suministro energético, también se coordinó un trabajo conjunto con ENEL Colombia para garantizar el funcionamiento eléctrico y la transmisión de datos en los puestos de votación sin interrupciones”, señala un comunicado de las autoridades departamentales.

Al dispositivo de seguridad y prevención se suman la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, para mantener vigilancia durante la jornada electoral. Así mismo, la Fiscalía, a través de las unidades de reacción inmediata, pondrá a disposición las herramientas investigativas para judicializar posibles delitos electorales.

“El dispositivo también contará con el acompañamiento de Migración Colombia y herramientas tecnológicas como drones de alta resolución para supervisar zonas estratégicas y puntos considerados sensibles”, señala el comunicado.

Las autoridades del departamento de Cundinamarca dicen estar listas para la primera vuelta presidencial. Foto: Suministrada

El general en retiro Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno de Cundinamarca, señaló que se cuenta con todas las capacidades operativas y el talento humano necesario para atender cualquier situación que pueda alterar el orden público antes, durante y después de la jornada electoral.

“Están dadas todas las garantías institucionales y de seguridad para cumplir el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Contaremos con la presencia de la Fuerza Pública y de las entidades del Estado para atender cualquier eventualidad que se presente. Está todo dispuesto para que más de 2,3 millones de cundinamarqueses salgan a sufragar”, afirmó el secretario.

Las autoridades del departamento de Cundinamarca dicen estar listas para la primera vuelta presidencial. Foto: Suministrada

Tras la culminación de los Comités de Seguimiento y Garantías Electorales en los municipios, las autoridades concluyeron que no existen amenazas significativas que comprometan el normal desarrollo de las elecciones en el departamento.