“No hay limitación”: FF. MM. sobre bombardeo al Clan del Golfo en medio de negociaciones con el Gobierno

Este domingo 31 de mayo, el país se despertó con las elecciones a la Presidencia de la República y un bombardeo que las Fuerzas Militares ejecutaron contra una facción del Clan del Golfo que estaría sembrando el terror entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó.

Sobre esa ofensiva, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, confirmó que “no hay limitación” para lanzar una ofensiva criminal contra esa organización ilegal que negocia la paz en una mesa de negociación con el Gobierno nacional.

“Nosotros estamos desarrollando operaciones contra todos los grupos criminales y organizados del país. No tienen que interceder en nada. En ningún momento, no hay limitación para las Fuerzas Militares, no hay cese al fuego vigente con ninguna estructura. Estamos en cumplimiento de la Constitución”, indicó el comandante de las Fuerzas Militares.

Esta ofensiva se desarrolló días después de que la Oficina Comisionada de Paz, liderada por Otty Patiño, confirmara la reanudación de la mesa de diálogo entre el Gobierno Petro y el Clan que avanza en la ciudad de Doha, en Catar.

Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El general Hugo López explicó del bombardeo contra esa estructura: “Estamos en este momento con tropas en el sector. Aquí estamos detrás de un bandido, que es alias Machín o el Viejo, que es de esta estructura ilegal del Clan del Golfo. Se están desarrollando las operaciones, todavía no tenemos resultados”.

Y es que justo en las próximas semanas, los integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, conocidos como el Clan del Golfo, empezarán la transición a las Zonas de Ubicación Temporal que designó el Ejecutivo en Córdoba y Chocó, como parte de la desmovilización de esa estructura criminal.

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“Esta mañana tuvimos un hostigamiento hacia varias aeronaves que nos estaban apoyando y esperamos que esta sea otra operación militar exitosa. Tenemos información de inteligencia de una estructura de 80 hombres distribuida en varios sectores”, detalló el general López sobre el bombardeo.

Las Fuerzas Militares confirmaron que, aunque la ofensiva se lanzó en plena campaña electoral a la Presidencia, el bombardeo en el suroccidente colombiano no deja hasta el momento afectaciones en la jornada y en la logística de la Registraduría para llevar a cabo las elecciones este 31 de mayo.