Uno de los temas que generó mayor polémica durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia fue la decisión de Alexa Torrex de poner fin a su relación con Jhorman Toloza frente a las cámaras. La pareja llevaba tres años de noviazgo y estaba comprometida en matrimonio.

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Esta situación despertó fuertes emociones en quien fue su pareja, por lo que no dudó en pronunciarse a través de las redes sociales y exponer diversas situaciones personales y familiares ante miles de personas que siguieron de cerca el exitoso reality de convivencia del Canal RCN.

Posteriormente, tras ser eliminada por decisión de los televidentes de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex denunció los daños que, según afirmó, su expareja habría causado en la vivienda que compartían, destruyendo varios de sus objetos personales y dejando las diferentes habitaciones en mal estado.

Alexa Torrex se pronunció y reveló el estado de su apartamento. Foto: Instagram @alexatorrexcontreras

Ahora que el reality llegó a su fin, la creadora de contenido y cantante habló sobre su situación económica actual y respondió a quienes aseguran que tendría una millonaria deuda.

“Yo no le debo plata a nadie, ¿me entienden? Yo tuve un desbanque de 200, en este momento no es como que lo necesito, sino simplemente se me llevaron algo con ese valor, no lo tengo. Pero no le debo a nadie, gracias a Dios, todo eso lo tengo resuelto porque siempre he dicho que prefiero estar sin un solo peso a estarle debiendo a alguien. Entonces, para que quede claro, es un rumor, no tengo deudas”, aseguró.

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Por otro lado, dejó claro que cuenta con los recursos necesarios para realizar las reparaciones correspondientes y que está lista para entregar el apartamento a sus propietarios, ya que el inmueble se encontraba bajo un contrato de arrendamiento.

“Yo tengo para arreglar todos los daños (...) Ya pintamos las paredes para entregar el apartamento, no quiero vivir más acá, no quiero malos recuerdos ni nada de eso, mi papá me está ayudando en todo, lo único que necesito es mi mamá y mi papá”, indicó.

Finalmente, mostró en detalle algunos de los daños que hasta ahora había mantenido en privado, lo que generó miles de comentarios y opiniones entre los integrantes de su comunidad digital.

“Por acá se arregló todo el tema de baños, está trabajando en eso, acá terminar de limpiar la alfombra, allá un lavamanos que partió la otra belleza, de un solo puño, muy bonito. Las puertas también que tocó mandar a arreglarlas porque también le daba puños y eso también estaba dañado (...) Obviamente, eso tiene un costo, que gracias a Dios me da con mi trabajo. Entonces, para que no estén hablando, mis haters”, expresó.