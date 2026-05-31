“Resulté siendo abogada de mí misma”: Helga Díaz confesó la violencia que sufrió y cómo se defiende ante la ley

La reconocida actriz colombiana Helga Díaz compartió detalles profundos sobre los complejos procesos legales que ha liderado en defensa propia y de sus hijos. En una reciente entrevista, la intérprete reveló que, ante las situaciones de violencia intrafamiliar que experimentó, tomó la decisión de estudiar la legislación nacional para interponer y ganar diversas acciones de tutela sin la intermediación permanente de un equipo de abogados, un proceso que describió como desgastante pero necesario para garantizar sus derechos.

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Durante su entrevista en el podcast Bravísimo sin tapujos, conducido por el presentador Marcelo Cezán, Helga Díaz explicó las razones que la llevaron a convertirse, de manera empírica, en la defensora de su propia causa. Según sus declaraciones, la complejidad de las situaciones que enfrentaba la motivó a estudiar a fondo el marco jurídico colombiano.

“Me puse muy juiciosa a defenderme sola con una cantidad de procesos legales debido a muchas cosas (...). Me meto en artículos que han cambiado en la Constitución; ingresé a grupos de abogados de Telegram de todo el mundo, meto la información y les pregunto su opinión basándome en el contexto de Colombia”, afirmó la actriz.

La actriz relató como ha estudiado las leyes en sus tiempos libres para saber como defenderse en una comisaría: “Puedo durar 3 o 4 días estudiando y espero que los niños se duerman y pum, empiezo. Entonces resulté siendo abogada de mí misma” afirmó la actriz.

Díaz señaló que, aunque redactar una tutela puede tomarle a un profesional del derecho un tiempo corto, ella ha dedicado jornadas de tres o cuatro días, aprovechando las noches tras el descanso de sus hijos, para estructurar los documentos. De acuerdo con su testimonio, esta dedicación le ha permitido obtener múltiples fallos a su favor en comisarías de familia y otras instancias judiciales, portando sus propias carpetas con los sustentos correspondientes.

Al ser consultada por Cezán sobre el origen de estas acciones legales, iniciadas con mayor intensidad hace aproximadamente dos años, Díaz aclaró que se derivan de situaciones que se enmarcan en la violencia de género e intrafamiliar. La actriz enfatizó que, aunque prefiere no asumirse desde una postura de victimización, los hechos se encuentran bajo investigación oficial.

“Soy víctima de violencia intrafamiliar. Hay procesos que se están llevando en la Fiscalía, hay procesos que están en comisaría, que están activos, todo está activo”, puntualizó en el podcast.

Asimismo, hizo un llamado para que las autoridades del país actúen con una perspectiva adecuada frente a las distintas tipologías del maltrato, mencionando conceptos como la violencia vicaria y la violencia económica.

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A pesar de la confrontación legal, Helga Díaz manifestó haber alcanzado una etapa de saturación frente a los conflictos, expresando el deseo de cerrar los ciclos de defensa que han marcado su vida.

En su relato, aclaró que no busca ejercer justicia por mano propia ni guarda resentimientos, dejando las consecuencias de los actos en manos de los jueces y de sus convicciones espirituales.

Finalmente, la actriz extendió una reflexión sobre la importancia de la responsabilidad emocional y la reparación, instando a que los involucrados reconozcan sus equivocaciones en beneficio de los menores de edad. “Qué bonito pedir disculpas, porque eso es lo que los niños van a aprender eventualmente: la reparación”, concluyó, reafirmando que su prioridad actual es el bienestar familiar y la sanación integral.