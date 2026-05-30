Modelo de predicción da empate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

A menos de 24 horas para que se abran las urnas en el país y los colombianos decidan la suerte para los próximos cuatro años de gobierno, son muchos los estudios que se vienen haciendo sobre lo que será la jornada electoral este domingo, 31 de mayo, en su primera vuelta.

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La pregunta que se hacen muchos colombianos hoy es quién ganará las elecciones este domingo. Y la respuesta todavía es muy incierta, pese a que los principales estudios dan por sentada una segunda vuelta.

Sebastián Toro, experto en educación financiera, presentó un modelo con el cual ha venido trabajando para lograr acercarse a lo que podrían ser los resultados de este domingo, aunque fue claro que él no tiene la respuesta a lo que realmente pasará en esta jornada electoral.

“Obviamente, puede fallar, esto simplemente son números, no tengo la bolita de cristal ni le voy a decir que esto va a ser exactamente así. Yo no le voy a decir por quién votar, esa decisión es suya propia, pero le comparto mi modelo”, explicó en un video compartido en sus redes sociales.

De acuerdo con el profesor en educación financiera, para la primera vuelta se observan unos números muy cercanos entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, aunque el aspirante del movimiento Defensores de la Patria quedaría en primer lugar.

Calcula aproximadamente cerca de 8 millones de votos para cada uno, pero con un leve triunfo por parte de Abelardo de la Espriella, quien podría ser la sorpresa de llegar a sacar más de los 8 millones. En cambio, pronostica que a Cepeda, de sacar menos de 9 millones, le iría muy mal.

“Si saca algo cercano a 7 o 8 millones, le va a ir muy mal. Paloma prácticamente tiene muy pocas posibilidades de pasar a la segunda vuelta, entre un 10 % y un 15 % de probabilidad. Según el modelo, va a sacar más o menos un 15 %, es decir, 3.5 millones de votos”, resaltó Toro.

El docente explicó que su modelo cierra prácticamente la posibilidad de un triunfo en primera vuelta. “Ni Cepeda ni Abelardo van a ganar en primera vuelta”, enfatizó Toro, quien explicó el panorama para esa eventual segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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De acuerdo con los números, en un segundo acto el candidato del movimiento Defensores de la Patria sería el ganador con, aproximadamente, el 47 % de los votos, frente al 41 % que sacaría Iván Cepeda. “Eso lo que significa es que la segunda vuelta va a estar muy reñida”, dijo.