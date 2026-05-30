Iván Cepeda insiste en un acuerdo nacional e hizo un llamado a la oposición: “Invitación sincera”

Este sábado 30 de mayo, a un día de las elecciones presidenciales, el candidato Iván Cepeda ofreció un breve discurso a través de redes sociales, en el que volvió a insistir en la importancia de un acuerdo nacional en el país.

En tal sentido, extendió una invitación a la oposición, en caso de que logre llegar a la Casa de Nariño.

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“La oposición contará con plenas garantías democráticas y desde este momento extiendo a sus dirigentes una invitación sincera al diálogo respetuoso y constructivo para avanzar hacia un gran acuerdo nacional”, dijo Cepeda.

El aspirante presidencial también invitó a los empresarios a que se unan a su propuesta política para llegar a la Presidencia de la República.

“Buscar permanentemente un diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos que Colombia necesita. No necesitamos más confrontación estéril y sí construcción colectiva de soluciones”, agregó el candidato.

El candidato presidencial Iván Cepeda invitó a los empresarios a buscar un diálogo permanente: "No necesitamos más confrontación estéril". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KOWstSWZNM — Revista Semana (@RevistaSemana) May 30, 2026

En su discurso, Cepeda también afirmó que, de ganar las elecciones, su gobierno sería bajo un mandato que esté presente en todos los territorios del país, dejando de lado el centralismo.

“Será también un gobierno decidido a combatir la corrupción en todas sus formas. Fortaleceremos las instituciones encargadas de proteger los recursos y bienes públicos, desmantelaremos las redes que durante décadas han saqueado las arcas de la Nación y han debilitado la confianza de la ciudadanía”, aseveró el aspirante presidencial.

Por último, Cepeda pidió a sus seguidores que salgan masivamente a votar este domingo 31 de mayo.

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“Les hago la invitación a acudir masivamente a las urnas para fortalecer nuestra democracia. Los invito a votar por el futuro, por la eliminación de la pobreza y la desigualdad, por la protección de nuestra riqueza natural, por una economía moderna, productiva y diversificada, por una Colombia que despliegue plenamente su potencial como fuente inagotable de recursos agroalimentarios, ambientales, culturales y turísticos. Los invito a elegir la esperanza sobre el miedo, la unidad sobre la división y el porvenir sobre la resignación”, manifestó.

Y concluyó: “Que nadie se quede en casa, que nadie renuncie a tener voz en este proceso de transformación social, porque el futuro de Colombia está en manos de su pueblo y tengo la certeza de que mañana nuestra Nación dará un nuevo paso hacia una sociedad más justa, más libre, más humana y más grande. Espero que nos encontremos muy pronto en la Colombia digna, democrática y próspera que juntos estamos y podemos seguir construyendo”.