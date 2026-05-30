Auditoría internacional emitió concepto positivo sobre el ‘software’ para las elecciones presidenciales de este domingo

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, adelantó una auditoría a los sistemas para el proceso electoral que se adelantará este domingo, 31 de mayo, cuando los colombianos elegirán presidente y vicepresidente de la República.

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En los informes que se socializaron este sábado, en horas de la mañana ante funcionarios de la Registraduría Nacional, la organización emitió un concepto técnico satisfactorio sobre los sistemas, procesos e infraestructura tecnológica auditados y concluyó que cumplen con los requerimientos técnicos de seguridad, trazabilidad y confiabilidad.

Desde la institución explicaron que se realizó un trabajo que incluyó el código fuente, ejecutables, infraestructura y seguridad, con el objetivo de asegurar que los sistemas disponen de controles y mecanismos adecuados para soportar la operación electoral.

El argentino Alejandro Tullio, representante del equipo auditor, explicó que los sistemas auditados se encuentran en condiciones de cumplir con las funciones para las que fueron desarrollados, despejando las dudas.

Durante el proceso se evaluaron cinco componentes: jurados de votación, preconteo y comunicaciones, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, e infraestructura tecnológica, los cuales fueron avalados, ya que no se identificaron hallazgos críticos ni riesgos residuales medios o altos.

El experto informático Marcelo Olivo, integrante del equipo auditor, también destacó que “el cotejo criptográfico de las versiones de software selladas el 28 de mayo confirmó su correspondencia íntegra con el software previamente auditado”.

En cuanto a la auditoría de procesos, los doce componentes del Ciclo Integral de Gestión Electoral evaluados —entre ellos la inscripción de ciudadanos y candidatos, biometría, kit electoral, infovotantes, control y monitoreo, preconteo, escrutinio, digitalización E-14, actas E-11 y consolidación y divulgación— obtuvieron una calificación satisfactoria, sin hallazgos ni observaciones de incumplimiento contractual.

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Los representantes del instituto informaron que la labor de auditoría continúa en desarrollo. El equipo permanecerá desplegado durante la jornada electoral de este domingo, 31 de mayo, y se extenderá a la fase poselectoral, con la verificación de los procesos.

El dictamen técnico final será emitido una vez concluidas todas las fases del ciclo electoral auditado, señaló la institución que adelanta la auditoría a los sistemas involucrados en las elecciones presidenciales en su primera vuelta.