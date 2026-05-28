Proteger las instituciones: el llamado de los organismos de control y la Registraduría antes de elecciones

Proteger la institucionalidad del país para garantizar unas elecciones libres y en paz son las banderas que asumieron los principales organismos de control y la entidad encargada de dirigir y organizar el proceso electoral en Colombia. Meses antes de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo y durante toda la recta final de los comicios presidenciales, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil conformaron un bloque unido para enviarle un mensaje a la ciudadanía de confianza y transparencia.

Sus voces tuvieron eco para la jornada electoral que eligió al nuevo Congreso de la República y a los candidatos oficiales de las consultas, pues fue una elección sin contratiempos, tranquila y en la que se respetaron los resultados. En las últimas semanas el llamado ha estado dirigido a los funcionarios y contratistas de las entidades del Estado para recordarles la línea roja que no deben cruzar en época electoral.

También han sido vehementes en señalar los riesgos que enfrenta el proceso electoral, asociados a la desinformación y noticias falsas que circulan en redes sociales, el constreñimiento al elector en zonas con presencia de grupos armados y la participación en política de altos funcionarios de la rama ejecutiva, incluyendo al Presidente de la República.

Este jueves 28 de mayo, en la Plaza de la Paz Electoral de la Registraduría Nacional, en Bogotá, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, se unen nuevamente para el Gran Encuentro de la Paz Electoral: la protección de las instituciones.

Durante la jornada, que se extenderá a lo largo de la mañana, se realizará un acto simbólico y posteriormente habrá una intervención del Procurador, el Contralor, el Registrador y el Personero, en la que hablarán de la legitimidad y transparencia del proceso electoral, y de la defensa de la institucionalidad.