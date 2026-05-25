Elecciones presidenciales: ¿cómo se garantizará la transparencia en los resultados?

La confianza en las elecciones suele ponerse a prueba cada vez que el país entra en época electoral. Las dudas sobre el conteo de votos, la transparencia del sistema y el papel de la Registraduría aparecen con fuerza en medio de la polarización política. Pero, ¿qué ocurre realmente detrás de una jornada electoral?

En este reportaje, SEMANA hace un recorrido en el que muestra cómo funciona el engranaje que hace posible las elecciones en Colombia y revela detalles poco conocidos sobre el proceso. Desde la conformación del censo electoral hasta el camino que siguen los datos después de que se cierran las urnas, cada etapa busca blindar la legitimidad de los resultados.

También, explica quiénes participan en la vigilancia del proceso y por qué el conteo de votos no depende únicamente de una entidad. Jurados, jueces, notarios y ciudadanos hacen parte de una cadena que pocas veces se ve, pero que resulta clave para garantizar la confianza pública.

Con múltiples controles, vigilancia de diferentes entidades, capacitación de quienes participan y tecnología de vanguardia, este reportaje demuestra que más allá de la coyuntura política, cuando un proceso electoral como el que se avecina con las presidenciales entra en su recta final, la rigurosidad de los procesos garantiza la transparencia y la confiabilidad en los resultados.