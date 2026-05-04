Registraduría alerta a más de 500.000 colombianos que no podrán votar: ¿Cuántos podrán sufragar en la primera vuelta presidencial?

Este 31 de mayo de 2026, Colombia llevará a cabo la primera vuelta presidencial para elegir al jefe de Estado en los próximos 4 años. Los ciudadanos tuvieron plazo hasta el 31 de marzo para inscribir su cédula y así poder sufragar en estas elecciones. La Registraduría ya reveló la cantidad exacta de colombianos habilitados.

A través de una publicación oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se conoció que 41.421.973 colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2026.

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Esta cantidad, contando tanto a aquellos que votan en el territorio nacional como a los que votan por fuera del país. Específicamente, serán 40.007.312 los votantes que podrán ejercer su derecho en el país y 1.414.661 en el exterior.

Con el fin de garantizar el derecho al voto de todos estos colombianos, la Registraduría instalará 13.742 puestos de votación en los que se habilitarán 120.527 mesas.

La Registraduría compartió esta gráfica para especificar la cantidad de votantes y puestos de votación de cada ciudad.

Esta es la cantidad de personas que podrán votar en primera vuelta y el número de mesas que se instalarán. Foto: Tomado de www.registraduria.gov.co

Quienes tramitaron su cédula, pero no han sacado el documento, no podrán votar

La Registraduría es enfática al recalcar que solamente pueden votar quienes presenten la cédula de ciudadanía en físico y la digital desde la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’.

No es permitido votar con contraseña, denuncios por pérdidas o robo, pasaporte, licencia de conducción, ni ningún otro documento. Y, según la Registraduría, hasta el 30 de abril, había más de 500.000 cédulas que no habían sido reclamadas por los ciudadanos.

“Tenemos dentro de nuestro inventario más de 500 mil cédulas de personas que han venido a alguna de nuestras oficinas, han realizado el trámite, pero no han ido a recoger su documento”, advirtió Álvaro Alfonso Araújo, director de Identificación de la Registraduría.

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La cédula digital también es una opción para votar, pero al igual que el documento físico, debe ser tramitada. Foto: Tomado de wapp.registraduria.gov.c

De tal forma que se les hace un llamado urgente a los colombianos que realizaron el trámite para sacar su cédula por primera vez o solicitaron el duplicado de su documento, ya que si no hacen este último paso, no podrán ejercer su derecho al voto este 31 de mayo de 2026.

Desde diferentes sectores se califica esta jornada electoral como “crucial” para la historia del país y, en el marco de la protección de la democracia, diferentes entidades como la Procuraduría también hacen presencia y revelaron que se mantendrán atentos y no “tolerarán” actuaciones indebidas de funcionarios públicos.