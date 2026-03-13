La inscripción de cédulas es el trámite que deben realizar los ciudadanos en Colombia cuando desean cambiar su puesto de votación o registrarse por primera vez para participar en unas elecciones.

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El 31 de mayo de 2026, Colombia elegirá el nuevo proyecto político que gobernará el país hasta 2030. Para esta jornada, la Registraduría Nacional del Estado Civil abrió la inscripción de su cédula hasta el 31 de marzo, para que todos los colombianos puedan votar.

Después de esa fecha, el censo electoral se cerrará para organizar la logística de las elecciones presidenciales. Es decir, el 31 de marzo es la última oportunidad de los colombianos para votar en esta jornada.

El 31 de marzo es la fecha límite para hacer su inscripción de cédula. Foto: Cortesía Registraduría

Los ciudadanos que ya están registrados en un puesto de votación y no desean cambiarlo no necesitan realizar ningún trámite, pues permanecerán habilitados automáticamente en el mismo lugar donde votaron. La Registraduría aclaró quiénes pueden realizar el trámite.

Personas que cambiaron su lugar de residencia.

Quienes quieren votar en un puesto diferente al que tienen asignado.

Ciudadanos que obtuvieron su cédula recientemente y aún no están inscritos en el censo electoral.

¿Cómo hacer la inscripción de cédula o cambio de puesto de votación?

La Registraduría indicó que el cambio de puesto o inscripción de cédula puede realizarse de forma presencial en las sedes de la entidad en todo el país. Las registradurías auxiliares son los lugares donde los ciudadanos podrán realizar este trámite.

Para completar el proceso, los ciudadanos deben presentar su cédula de ciudadanía original, ya sea el documento físico o la versión digital. Es importante aclarar que no son válidos otros documentos, como el pasaporte o la licencia de conducción.

La cédula digital es válida para el proceso. Foto: Tomado de wapp.registraduria.gov.c

Durante el trámite, el funcionario de la Registraduría registrará los datos del ciudadano y asignará el nuevo puesto de votación dentro del municipio o localidad donde se realiza la inscripción.

El proceso queda registrado en el sistema electoral y posteriormente el ciudadano podrá consultar su lugar de votación a través de las herramientas digitales de la entidad, como el portal oficial de la Registraduría o los servicios de consulta como la aplicación aVotar.

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La fecha límite es este 31 de marzo y no habrá ampliaciones, ya que la legislación electoral colombiana establece que desde dos meses antes de la jornada electoral debe estar establecida la base de datos.

La Registraduría recomienda realizar el trámite con anticipación y no esperar a los últimos días del plazo, con el fin de evitar congestiones en las sedes de atención.

Además, la entidad reiteró que el proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios.