Elecciones en firme. Registraduría Nacional entrega kits electorales en todo el país

La entrega y distribución de los kits electorales para los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo se convirtió en una nueva muestra del despliegue logístico que acompaña las elecciones en Colombia. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que el proceso se realizó con “absoluta integridad” y bajo estrictos controles para garantizar transparencia en cada etapa de la jornada democrática.

Penagos le aseguró a SEMANA que los kits electorales son transportados con acompañamiento de la fuerza pública y sistemas de seguimiento satelital para garantizar que lleguen hasta las zonas más apartadas del país. Además, insistió en que “la ciudadanía y los organismos de observación han podido seguir de cerca cada fase del proceso”.

En total, en este proceso participaron más de 70.000 personas entre auditores, partidos políticos, autoridades electorales y órganos de control, quienes hicieron parte de los simulacros y pruebas técnicas previas a las elecciones. Según explicó, las auditorías, las pruebas de carga y la exposición de los códigos fuente forman parte de las garantías que busca ofrecer la entidad.

Los 860.000 jurados de votación fueron seleccionados de manera aleatoria entre trabajadores de entidades públicas, privadas y universidades. “El proceso electoral está blindado”, concluyó Hernán Penagos, e hizo un llamado a los colombianos para que participen con confianza en las urnas y fortalezcan la democracia del país.