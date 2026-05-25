La IA predice cómo le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2026 con los 26 convocados por Néstor Lorenzo

Todo está listo. Néstor Lorenzo no esperó mucho tiempo y presentó la lista oficial de convocados para el Mundial 2026, certamen en el que la Selección Colombia enfrentará a Uzbekistán, RD Congo y Portugal en el grupo K. El primer partido se disputará en la Ciudad de México, luego en Guadalajara y cerrará en Miami. Apenas se conoció la convocatoria definitiva, la Inteligencia Artificial se pronunció.

Sin muchas sorpresas, Néstor Lorenzo prefirió jugársela con Yerry Mina y Willer Ditta como los suplentes de Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez. En la zona media media, optó por mirar el proceso y metió a Kevin Castaño, más allá del mal presente que carga en River Plate.

En la zona de ataque, cuando muchos ya esperaban a Sebastián Villa, Lorenzo habría corregido y agregó a Carlos Andrés Gómez, además de Juan Camilo Hernández, una de las sorpresas más grandes de la convocatoria para el Mundial 2026. Colombia jugará el 17 de junio su primer partido contra Uzbekistán, luego será ante RD Congo el 23, para cerrar con la Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 en Miami.

¿Cómo le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Apenas se conoció la lista de 26, la Inteligencia Artificial se pronunció y dio un pronóstico sobre la Selección Colombia y su participación en el Mundial 2026.

Néstor Lorenzo y jugadores de la Selección Colombia. Foto: Foto 1: AFP / Foto 2: Getty Images

“Lo que más me gusta del grupo es que Colombia parece tener más variantes ofensivas que en ciclos anteriores: Jhon Córdoba, Luis Suárez, Cucho Hernández y Carrascal ofrecen perfiles distintos según el rival. El punto débil sigue siendo la defensa cuando el equipo se parte o le atacan la espalda a los laterales”, dice ChatGPT.

Pronóstico partido por partido

vs. Uzbekistán: Favorita clara. Es ordenada y físicamente fuerte, pero le falta jerarquía individual frente al talento colombiano. Pronóstico: Colombia 2-0 Uzbekistán

vs. RD Congo: Me parece el partido más incómodo del grupo. Congo tiene potencia física, velocidad y varios jugadores formados en Europa; no es el rival “fácil” que muchos creen. Pronóstico: Colombia 1-1 RD Congo

vs. Portugal: Sigue siendo el rival más fuerte del grupo por profundidad de plantilla y calidad técnica. Si Colombia llega ya clasificada, podría ser un partido más abierto. Pronóstico: Portugal 2-1 Colombia

“Con eso, creo que Colombia terminaría segunda del grupo con 4 puntos o incluso 5-6 si le gana a Congo”.

¿Que podría esperarse en próximas rondas?