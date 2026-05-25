Revelan la razón por la que la rueda de prensa de Lorenzo se demoró más de lo esperado: polémica versión toma fuerza

Néstor Lorenzo no dejó esperar mucho tiempo y presentó la lista oficial de convocados para el Mundial 2026, certamen en el que la Selección Colombia enfrentará a Uzbekistán, RD Congo y Portugal en el grupo K. El primer partido se disputará en la Ciudad de México, luego en Guadalajara y cerrará en Miami.

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Para conocer el grupo de convocados, la Federación Colombiana de Fútbol había citado a una rueda de prensa este 25 de mayo a las 11:00 p. m., pero la cita se pospuso 45 minutos y finalmente comenzó a las 12:00 de la noche, una hora después de la programación inicial.

El periodista Alexis Rodríguez, en sus redes sociales, expuso una versión que toma fuerza y agranda la polémica. Según el comunicador de Win Sports, todo apuntaría a que había un nombre en la primera lista, pero luego habría sido cambiado, y ahí estaría el retraso de una hora.

Néstor Lorenzo en la rueda de prensa donde entregó la lista de 26 convocados al Mundial 2026. Foto: YouTube: Federación Colombiana de Fútbol

El periodista en mención, que es fuente habitual en el mercado de pases del fútbol colombiano, cree que todo tiene que ver con Sebastián Villa, pues en un primer listado estaba el nombre del jugador, pero en la lista definitiva de Lorenzo ya no apareció.

“La cita se retrasó. ¿Hubo un cambio?, porque en mi lista estaba Sebastián Villa, pero en la lista final no aparece; llamativo el retraso. Y no fue un retraso de 15 o 20 minutos. Fue más de una hora de retraso. ¿Hubo un llamado de arriba?”, dice Alexis Rodríguez en sus redes sociales.

¿Despedida de Néstor Lorenzo?

El periodista comenta que en la lista del entrenador estaba Villa, incluso en la mañana de este 25 de mayo, pero parecería que este jugador fue tema de debate en la interna y, al final, el volante ofensivo no apareció. En su lugar, está Carlos Andrés Gómez, quien milita en el Vasco Da Gama de Brasil.

Al final de su intervención, deja entrever que sería la despedida de Néstor Lorenzo de la Selección Colombia por la forma en la que le respondió al periodista de Caracol Radio que le hizo la pregunta. Varias dudas quedan sobre ese retraso, pero ya hay una versión que cada vez toma más fuerza.

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia: