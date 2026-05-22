El 41 % de los colombianos no sabe cómo identificar información falsa en época electoral

Las elecciones también se llevan a cabo en redes sociales, grupos de WhatsApp y plataformas digitales. Esa es una de las principales conclusiones del informe Desinformación Electoral en Colombia, elaborado por IDEA Internacional, que advierte cómo los contenidos falsos, manipulados o sacados de contexto pueden convertirse en un desafío creciente para la confianza ciudadana y para la estabilidad democrática.

Las cifras ayudan a entender el tamaño del fenómeno. Actualmente, el país registra 49,7 millones de accesos móviles a internet y 95,6 millones de líneas de telefonía móvil. Además, casi ocho de cada diez colombianos usan internet y redes sociales, una realidad que hace cada vez más difícil separar la conversación política de la vida digital.

Y es que la forma de consumir noticias cambió hace tiempo. Hoy la mayoría de personas se informa desde una pantalla. Según los datos citados en el informe, 76 % accede a noticias por medios digitales y 58 % lo hace directamente por redes sociales. Facebook sigue encabezando la lista, seguido por WhatsApp, YouTube, Instagram y TikTok.

Hasta ahí podría parecer parte de la transformación que vive el mundo, el problema aparece cuando esos mismos espacios se convierten en terreno fértil para la circulación de rumores o contenidos manipulados. De acuerdo con el documento, 78 % de las personas afirma haber visto algún tipo de desinformación en internet, mientras 41 % reconoce que no sabe identificar con certeza cuándo un contenido es falso.

Uno de los temas que más preocupa tiene que ver con las narrativas de fraude electoral. No porque existan denuncias formales o reclamos, algo normal en cualquier democracia, sino porque muchas veces aparecen mensajes que terminan circulando masivamente y sembrando dudas sobre los resultados antes, incluso, de que ocurra la votación.

La inteligencia artificial también empezó a entrar en escena. Durante el último ciclo electoral circularon audios atribuidos falsamente a funcionarios y contenidos manipulados que buscaban alimentar sospechas sobre el proceso. La intención, según advierte el informe, no siempre es convencer a todos.

El documento también pone la lupa sobre el papel de los creadores de contenido. Su influencia en la discusión pública es cada vez mayor y, en algunos casos, la línea entre opinión, publicidad política y desinformación parece hacerse más delgada. Un estudio citado señala que 62 % de los influenciadores tiene dificultades para verificar la credibilidad de la información que comparte, mientras 42 % mide la confiabilidad según el número de interacciones que recibe una publicación.