“No todo está prohibido”: procurador general explica los límites de la participación de funcionarios públicos en política

En las últimas horas, la Procuraduría General notificó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por presunta participación en política.

La Procuraduría explicó por qué las cuentas de funcionarios en redes sociales no trascienden a lo público en casos de indebida participación en política. Los detalles los explicó el procurador Gregorio Eljach. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9TWPzfiVOX — Revista Semana (@RevistaSemana) May 26, 2026

Esto después de que, en un evento en el municipio de Coyaima, Tolima, al que fueron convocadas comunidades indígenas de la zona e integrantes del sector salud, hiciera varias alusiones a las elecciones presidenciales que se van a celebrar el próximo 31 de mayo.

“Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”, advirtió Jaramillo en pleno evento organizado por su cartera. Los videos que realizaron los invitados con sus teléfonos celulares son pieza fundamental en la investigación disciplinaria.

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Frente a la discusión por los límites de los funcionarios públicos para participar en el actual debate electoral, el procurador general, Gregorio Eljach, realizó la siguiente explicación.

“Si yo voy en mi carro particular y voy hablando de política, hablando de un candidato x o y, a favor o en contra, es mi carro o es la sala de mi casa, o en mi finca, o es mi cohete para ir a Marte, es lo mismo. Pero si yo, funcionario público, no trasciendo el ámbito de lo privado, lo íntimo, lo individual o de lo familiar, no estoy trascendiendo ninguna norma”, explicó.

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Sin embargo, para detallar bien los límites que existen, si con cualquier comentario el funcionario público influye “en la conciencia, en la voluntad, en el querer, en la apreciación, en la preferencia de uno o varios ciudadanos, si estoy incurriendo en una indebida participación en política”, aclaró.

Por esto, el procurador general manifestó que se deben revisar muy bien esos límites y verificar dónde se realizan las manifestaciones con el fin de entrar a un debate.

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“Entonces, no toda participación en la política por parte de funcionarios públicos está prohibida. ¿Pero entonces cuáles son prohibitivas? Las conductas individuales hay que enmarcarlas en esos enunciados de ley para ver en cuál de esas incurrió, porque el principio de las libertades y la excepción es la restricción de las libertades”, aclaró.

Estos pronunciamientos se hicieron en una rueda de prensa después de la reunión del Plan Democracia que se llevó a cabo en la sede de la Procuraduría General, en el centro de Bogotá.

#AEstaHora El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, lidera reunión de alto nivel del Plan Democracia junto a @MinInterior y @mindefensa, Fuerza Pública, @Registraduria, @CGR_Colombia, @DefensoriaCol y @moecolombia, previo a la jornada electoral del próximo domingo 31… pic.twitter.com/fVuUG3A4dz — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 26, 2026

En el encuentro se presentaron informes sobre la situación de orden público en varias regiones del país de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

En la reunión participaron el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez; el registrador nacional, Hernán Penagos; la defensora del Pueblo, Iris Marín; y la cúpula de la Fuerza Pública y de Policía.