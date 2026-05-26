En las últimas horas han circulado varias informaciones en torno a alias Chala, hombre de las disidencias de alias Calarcá.

John Edison Chala Torrejano, alias 'Víctor Chala'. Foto: Suministrada API

Inicialmente, se decía que muerto después de una operación militar donde resultó herido, sin embargo, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, indicó que este sujeto se encuentra vivo.

Explicó que las autoridades mantienen la ofensiva en contra de las disidencias responsables del crimen de Pérez. Dijo, además, que alias Calarcá es un criminal que representa una amenaza para los colombianos.

Inteligencia militar reveló detalles inéditos. Foto: c

Así mismo, el ministro Sánchez recordó que por alias Chalá existe una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con su paradero.

Sobre el crimen de Mateo Pérez, es de recordar que el comunicador se encontraba haciendo un recorrido por zona rural de Briceño, Antioquia, donde se encontraba documentando la crisis de orden público generada por las disidencias de Calarcá y en medio de su recorrido fue asesinado.

La situación fue tan grave, que la recuperación del cuerpo del comunicador, quien venía realizando reportajes en su medio local, tuvo que ser adelantada por organismos humanitarios.

Tras el atroz crimen, las autoridades iniciaron una ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá, que durante los últimos meses han venido generando violencia en la región de Briceño por negocios de minería legal y narcotráfico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se mantiene la ofensiva en contra de alias Chala. Foto: Presidencia

Los criminales, según las autoridades militares y de policía, hacen presencia fuerte a través de las disidencias de Calarcá que mantienen una disputa con el Clan del Golfo y otras estructuras de crimen organizado.

En la mencionada zona de Antioquia, el Ejército detectó que la organización que genera horror entre comunidades es la 36 que esta bajo el mando de alias Primo Gay, hombre de confianza de Calarcá.