Advierten en vivo la estrategia que estaría usando Iván Cepeda para ganar las elecciones 2026: “Todo eso que está mal”

Este domingo, 31 de mayo, Colombia vivirá una nueva jornada de elecciones y escogerá a quien será el reemplazo del presidente Gustavo Petro, o definirá los nombres de aquellos que pasarán a segunda vuelta.

De acuerdo con las encuestas, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, tiene un pie en la siguiente fase de la contienda electoral, si es que la hay. El senador es uno de los favoritos a ganar, pero todo dependerá de lo que elijan los colombianos.

Paola Holguín, congresista del Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA y se refirió al candidato del petrismo, más específicamente a la estrategia que estaría usando con el objetivo de ganar los comicios.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: AFP

“Esta campaña la están manejando muy parecido a la de hace cuatro años. Esta vez no hay pandemia y no lograron hacer ese estallido social escalonado, pero hemos visto ese intento de uso de violencia, vandalismo y terrorismo en las ciudades”, dijo.

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En ese sentido, sostuvo que se está utilizando la misma “fórmula de esos ataques” y hasta mencionó que los grupos armados están apoyando a Cepeda y pidiendo que se vote por él, tal y como, según ella, ocurrió en las pasadas elecciones a favor de Petro.

“Creo que la estrategia es la misma: fusiles, compra de votos, un abuso del poder demasiado evidente. (...) Yo creo que la campaña de Cepeda es todo eso que está mal, y uno como hace campaña también gobierna”, expresó.

Holguín aprovechó para arremeter contra el candidato y lo calificó de ser una persona muy aburrida y parca, aunque destacó que tiene una gran disciplina para comunicar. Por lo mismo, apuntó que la no ida a debates y la lectura de los discursos es algo que está planeado de manera detallada.

Paola Holguín, congresista del Centro Democrático. Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

La militante del Centro Democrático también cuestionó a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, a quien señaló de llegar a la campaña para radicalizarla. “Yo creo que los colombianos somos cada vez más consientes del peligro que representa para el futuro de Colombia un Gobierno en manos de Cepeda”, comentó.

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“Ya no queremos más gobiernos corruptos, porque es que Cepeda no ha dicho nada del gobierno más corrupto en la historia de Colombia”, añadió.

Paola Holguín recordó algunos de los escándalos que han sacudido al Ejecutivo de Petro y que lo han dejado muy mal parado, como por ejemplo lo ocurrido con la UNGRD o lo que ha sucedido con algunos jóvenes que desean estudiar.

Por último, criticó a Cepeda por la forma en la que, a lo largo de su vida, ha participado en procesos de paz que, desde la visión de la senadora, no le han ayudado en nada al país.

“Él tiene un pecado gigante: ha sido artífice de los procesos de paz que han llevado a la consolidación de las estructuras criminales, a la revictimización de las víctimas y que lo único que han traído es un espiral de violencia para Colombia, eso los colombianos lo tienen muy claro”, concluyó.