Carlos Caicedo y sus contradicciones: cuestionó a Iván Cepeda por falta de experiencia y dijo que Petro “enterró” a la izquierda, pero terminó en sus brazos

Tan pronto resultó elegido el candidato presidencial del Pacto Histórico, el pasado 26 de octubre, Iván Cepeda habló con el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y le planteó la oportunidad de una alianza política que le permitiera al hoy senador del Polo Democrático unir a la izquierda, fracturada tras las diferencias entre Petro y Caicedo.

Cepeda no lo consiguió.

Carlos Caicedo creyó en sus habilidades políticas y pensó que podía convertirse en el sucesor de Petro.

El exgobernador de Magdalena, por el contrario, empezó una campaña de cuestionamientos contra el actual gobierno y hasta reprochó los escándalos de corrupción, entre ellos, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

“La UNGRD es el resultado de que el presidente Gustavo Petro haya acogido y criado a una banda que no tiene nada que ver con el progresismo; les dio alas y están enterrando la izquierda en Colombia”, dijo Carlos Caicedo en un comunicado de prensa.

Y añadió: “A Petro lo ha venido secuestrando poco a poco una cúpula de políticos del Pacto Histórico que lo rodean, entre los cuales hay personas venidas de la derecha, camaleones políticos como Armando Benedetti y Roy Barreras”.

Iván Cepeda y Carlos Caicedo. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

La corrupción —añadió Caicedo— no es ingenuidad administrativa ni excusa burocrática. “Es una traición al mandato popular, más grave aún cuando proviene de un proyecto que prometió cambiar la historia del abuso en el poder”, precisó.

Recientemente, Caicedo, en entrevista con la FM, aprovechó el escenario para lanzarle pullas a Iván Cepeda, su entonces contendor: “Le pido al pueblo colombiano que nos vote en primera vuelta porque tenemos un diferencial frente a Iván, que es de izquierda como yo, pero nosotros tenemos experiencia gobernando. Él ha sido un extraordinario congresista, defendiendo a las víctimas, pero lamentablemente carece de la experiencia que se necesita para un cargo que tiene cuatro años, que apenas tiene escasos cuatro años. Escoger a personas sin experiencias en el Ejecutivo lleva, obviamente, a que no acierte en su gabinete, sino que el país no acepte resolver sus problemas sociales, estructurales, productivos, de seguridad, democráticos y ambientales”, respondió Caicedo en la estación radial, donde insistió en las diferencias por las formas y los resultados del gobierno de Gustavo Petro.

Iván Cepeda y Carlos Caciedo. Foto: Campaña Iván Cepeda.

Sin embargo, tras darle una paliza al gobierno de Petro, considerar que el presidente había enterrado a la izquierda en Colombia y criticar la falta de experiencia de Iván Cepeda, Carlos Caicedo terminó en los brazos del candidato petrista.

Este lunes, 25 de mayo, anunció públicamente su adhesión a Iván Cepeda en una conferencia de prensa, días después de conocerse las actuaciones de la Fiscalía sobre las denuncias por supuesto acoso sexual contra Caicedo hechas por parte de algunas mujeres que laboraron con él.

“La idea es que los cambios que se emprendieron tengan profundidad para estos próximos cuatro años. Nos une con Iván Cepeda y lo que él representa: años de lucha conjunta por buscar que en nuestro país las mayorías tengan la dignidad que merecen, en particular, al acceso a los derechos fundamentales”, argumentó Caicedo.

Iván Cepeda y Carlos Caicedo. Foto: Campaña de Iván Cepeda.

Y remató: “Colombia necesita un proyecto que garantice la generación de riqueza, empleo digno y una distribución más equitativa para las mayorías. Por eso, una profunda reforma agraria integral y el respaldo a la clase trabajadora que vive en la informalidad son apuestas fundamentales”.

¿En dónde quedó la izquierda bacana y diferente que, según él, había nacido en medio de su fallida campaña presidencial? ¿En qué momento Carlos Caicedo saltó de cuestionar a Iván Cepeda por su falta de experiencia a respaldarlo? Estas son algunas preguntas que quedan en el ambiente.