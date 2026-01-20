Política

“Nace la izquierda bacana”: Carlos Caicedo habla de su aspiración presidencial y se desmarca de Gustavo Petro, con quien tiene profundas diferencias

El exgobernador de Magdalena habla del nacimiento de la nueva izquierda. Cuestiona la que gobernó Gustavo Petro.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 10:36 p. m.
Gustavo Petro y Carlos Caicedo.
Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

El exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, cada vez marca una distancia más profunda con el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Apoyó la campaña del líder de izquierda en 2022, lo ha respaldado en casi todas sus aspiraciones políticas, pero en las elecciones de 2026, el político costeño armó tolda aparte, dividió a la izquierda y llegará por su propia cuenta a las urnas.

Es precandidato presidencial; la Registraduría avaló sus firmas (2.430.000) y en pocos días se inscribirá oficialmente. Por eso, visiblemente emocionado, Caicedo grabó un video y lo divulgó en sus redes sociales en el que habló del nacimiento de “la nueva izquierda”.

“La Registraduría avaló nuestras firmas. Y con ello nace en Colombia la izquierda con resultados. Una izquierda que, cuando gobierna, resuelve los problemas de la gente, como ya lo hicimos junto al pueblo en el Caribe, lo vamos a hacer en toda la república. Me presento a la Presidencia con experiencia de gobernar al lado de la gente, resolviendo sus problemas. Nace la izquierda bacana”, afirmó Caicedo.

Iván Cepeda, Gustavo Petro y Carlos Caicedo.
Iván Cepeda, Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

El exgobernador no se siente representado por Petro y su gobierno. Recientemente cuestionó al presidente y a sus funcionarios por “enterrar a la izquierda” en Colombia tras el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que llevó a la cárcel al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

“La medida de aseguramiento contra los exministros Bonilla y Velasco es un hecho grave. Golpea la confianza ciudadana, se suma al escándalo de la UNGRD y confirma una crisis que no puede minimizarse”, dijo.

“La corrupción no es ingenuidad administrativa ni excusa burocrática. Es una traición al mandato popular, más grave aún cuando proviene de un proyecto que prometió cambiar la historia del abuso en el poder”, añadió.

carlos caicedo Exgobernador de Magdalena
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena.

Caicedo también ha evaluado al gobierno y al primer mandatario: “El balance del presidente Gustavo Petro es decepcionante”, resaltó en su momento.

Él siempre habla de compromisos incumplidos, improvisación en la conducción del Estado, centralismo persistente y una ejecución “que no estuvo a la altura del mandato popular terminaron erosionando la esperanza de millones de colombianos”.

Este —a juicio de Caicedo— “no ha sido un gobierno de izquierda en sentido pleno, sino un gobierno de transición progresista que llegó como un mandato de cambio profundo, pero no se atrevió a cumplirlo. El programa fue remplazado por pactos con la política tradicional y la promesa de transformación se convirtió, para muchos, en frustración”.

Carlos Caicedo.
Carlos Caicedo.

También ha hablado del trasfondo de su distanciamiento con Gustavo Petro: “No es retórico ni oportunista. Es política y ética. Los pobres resultados nacionales contrastan con la experiencia concreta de gobierno que demostramos en Santa Marta y el Magdalena, donde probamos que sí se puede gobernar con planificación, ejecución y resultados al servicio de la gente”, afirmó.

Carlos Caicedo rechazó recientemente la invitación del senador Iván Cepeda para hacer parte del Frente Amplio que promete reunir a la izquierda y la centroizquierda en una consulta interpartidista en marzo de 2026 para escoger al candidato único a la Presidencia.

Noticias Destacadas