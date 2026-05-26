El candidato presidencial Roy Barreras competirá en la primera vuelta presidencial que se adelantará este domingo 31 de mayo. Sin embargo, sabe de política y tiene claro que no logrará un triunfo en las urnas.

Previendo lo que ocurrirá el fin de semana, Barreras está mirando cuáles serán sus próximas movidas políticas, basadas en los resultados electorales.

Iván Cepeda, Roy Barreras y Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA.

En diálogo con la Emisora Atlántico Espectacular, se adelantó con su pronóstico electoral. “Ocurre que estamos ante un dilema trágico: compartí con la experiencia que tengo algunas certezas. Habrá segunda vuelta; el espejismo de que habrá primera vuelta lo que hace es distraer a las campañas en lugar de prepararse estratégicamente para la segunda”, opinó.

Todas las encuestas ahora reconocen la realidad que había planteado AtlasIntel de una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty/AFP

A su juicio, “desgraciadamente, por cuenta de la polarización, agitación y los odios, pasará a la segunda vuelta el señor Abelardo de la Espriella, que, por supuesto, es de extrema derecha. Por cuenta de esa polarización extrema, en la que el centro desaparece, el margen del triunfo de quien gane el 21 de junio será muy estrecho. Advierto que será más estrecho cuando derrotamos a Rodolfo Hernández en la campaña de Gustavo Petro. Eso significa que los colombianos, en segunda vuelta, estarán frente a ese dilema trágico de elegir un gobierno y cualquiera que gane tendrá una oposición feroz que romperá al país. Y un país roto no funciona”.

¿Qué hacer?, preguntó Barreras. Y respondió: “Estoy convencido de que todavía hay manera de unir al país despejando las preocupaciones que liberales como yo y tres millones más de colombianos, el centro, tenemos”, dijo.

Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma. Foto: Fotomontaje El País

E hizo cálculos de servilleta. “Claudia López sacó 600.000 votos en su consulta y yo, 600.000; solo allí hay 1.200.000 electores. No sé cuántos sacará el profesor Sergio Fajardo. Y hay un montón de liberales de centro que defendieron conmigo la paz (David Luna, Juan Manuel Galán, entre otros); ellos están equivocadamente en una campaña de la derecha. Yo les pedí que no dieran un paso hacia el abismo de la extrema derecha; conténganse y esperemos juntos si la campaña de Iván Gente, un candidato limpio, decente, bueno, despeja unas dudas”.

Barreras dijo este martes que él, en segunda vuelta, apoyará a un candidato progresista. No dio nombres, pero claramente se refería a Iván Cepeda. El problema es que el candidato de la izquierda no se ha entrevistado con él, hay un enfriamiento en la relación y no le ha pedido que acerque al centro ideológico a su candidatura.

Dentro de las preocupaciones que tiene Roy Barreras sobre la aspiración de Iván Cepeda están la política de paz total y la puesta en marcha de una constituyente que, según él, puede ser sin frenos y tocar la Constitución.

“Queremos que la gente esté tranquila y diga: ‘Puedo acercarme a una campaña progresista en segunda vuelta si esas preocupaciones quedan despejadas’. ¿Quién lo puede despejar? La campaña de Iván, que tiene una fuerza poderosa”, afirmó.

Barreras reiteró que, si no se logra conquistar el centro en la segunda vuelta presidencial, “la derecha puede derrotar la opción progresista, lo que sería un desastre, un riesgo al pasado, regresivo. Hago un llamado a esa campaña que ha sido muy cerrada y dogmática para que se abra. Una campaña muy cerrada, pierde”.

Por último, pidió al progresismo “no ser triunfalista ni negacionista”.