Caso Yulixa Toloza: se busca a “Leo el anestesiólogo”, el supuesto responsable del plan criminal

Cinco personas están vinculadas al caso de Yulixa Toloza, la mujer que falleció tras un procedimiento estético en el sur de Bogotá y cuyo cuerpo terminó arrojado en una vía del departamento de Cundinamarca.

Caso Yulixa Toloza: piden a la Fiscalía investigar a “reclutadoras”

Sin embargo, de acuerdo con las víctimas, hay un sexto implicado que no ha sido identificado y sería quien formuló la macabra idea de desaparecer el cuerpo de Yulixa, tras la emergencia médica que padeció en el procedimiento estético.

Diego Gutiérrez, representante de víctimas de este caso, advirtió que la Fiscalía trata de identificar al hombre que aparece en varias declaraciones y que se conoce como “Leo el anestesiólogo”.

“El trabajo de esa persona era temporal; digamos que en el tema de los allanamientos y la recolección de medios probatorios no se logró establecer conciencia cierta quién es el famoso Leo, estamos en eso. Entonces, a diferencia del resto de personas que sí figuraban en las documentales del establecimiento, fue más fácil dar con los nombres de ellos y las identificaciones propiamente dichas”, dijo el representante de víctimas.

En el expediente que conoció SEMANA y que contiene las declaraciones de testigos de este caso, se advierte efectivamente la presencia en el Beauty Láser de un hombre que se conoce como Leo y que fue el responsable de canalizar a Yulixa; para el resto de empleados del centro de estética, era el anestesiólogo.

“Manifiesta que la ciudadana Yulixa Consuelo Toloza Rivas ingresó al establecimiento aproximadamente a las 8:00 horas, procediendo a efectuar el pago del procedimiento estético, siendo posteriormente conducida al área de preparación para la realización de una lipólisis láser”, dijo Nicol Jasbleidy, empleada del centro de estética.

Las víctimas insisten en la necesidad de ampliar la investigación, de cara a ubicar a ese Leo que reseñaron los testigos, pero que no aparece en los registros o el expediente judicial. En criterio de las víctimas, resulta fundamental vincularlo al proceso de cara a llegar a los responsables directos.

Pruebas en el caso de Yulixa Toloza. Foto: Suministrada a Semana A.P.I

También hace parte de las prioridades para las víctimas, lograr la extradición y que en Colombia sean judicializados por los delitos de desaparición forzada y homicidio, porque deben ser juzgados en Venezuela; se corre el riesgo de recibir penas mínimas.

“Procedimiento es desde el mecanismo internacional dice: ‘Si no lo puedes extraditar, lo debes juzgar. Entonces se tendría que enviar el proceso para que la fiscalía o para que la Venezuela realice un juicio contra esas personas en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia? Que en Colombia tienen cabida los representantes de víctimas; allá estamos a puerta cerrada”, señaló el abogado.

La Sijín adelantó una inspección en Beauty Láser y encontraron la camilla donde estuvo Yulixa Toloza, al igual que un “consentimiento informado”. Foto: TOMADA DE INTERNET

Mientras tanto, otros dos ciudadanos venezolanos fueron judicializados en Colombia por tratar de manipular o alterar los cimientos de prueba: ocultar el vehículo en el que aparentemente sacaron el cuerpo de Yulixa y lo abandonaron en una carretera de Cundinamarca.