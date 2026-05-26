En los últimos días, en Cali comenzó a circular información relacionada con una investigación de la Superintendencia de Transporte sobre el sistema de fotodetección de la ciudad. Las publicaciones generaron dudas entre conductores y ciudadanos sobre una posible anulación masiva de comparendos y eventuales devoluciones de dinero por multas impuestas en años anteriores.

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Frente a esa situación, la Secretaría de Movilidad de Cali salió a aclarar el alcance real del proceso y aseguró que actualmente no existe ninguna sanción contra la ciudad ni una decisión definitiva que invalide automáticamente las fotomultas.

Según explicó la administración distrital, lo que existe es únicamente “una apertura de investigación administrativa por parte de la Superintendencia de Transporte. Es decir, apenas inicia un proceso en el que la Secretaría de Movilidad podrá presentar pruebas, entregar explicaciones y ejercer su derecho de defensa”.

El proceso de fotocomparendos actual es muy diferente al que se tuvo entre 2018 y 2020. Foto: José Luis Guzmán. El País

De acuerdo con el pronunciamiento conocido hasta ahora, la investigación está relacionada principalmente con aspectos técnicos asociados a equipos de medición de velocidad y al denominado “Concepto de Desempeño de la Tecnología” utilizado en un periodo específico. La Secretaría precisó que el análisis corresponde especialmente a comparendos impuestos entre 2018 y 2020, cuando existían condiciones regulatorias diferentes a las actuales.

La administración distrital insistió en que no se puede concluir que todo el sistema de cámaras de fotodetección de Cali sea ilegal. Además, aclaró que tampoco existe una orden general que obligue a devolver dinero a todos los ciudadanos sancionados mediante estos mecanismos electrónicos.

“De hecho, muchos de los comparendos incluidos en la revisión no corresponden a exceso de velocidad. Allí también pueden existir sanciones por SOAT, revisión técnico-mecánica, semáforo en rojo, pico y placa y otras infracciones que no dependen de ese concepto técnico”, explicó la Secretaría.

Por esa razón, cualquier revisión se adelantará de manera individual y detallada. La posición del Distrito es que los casos sean evaluados “comparendo por comparendo, equipo por equipo e infracción por infracción”, evitando interpretaciones generales sobre todo el sistema de fotodetección.

La Alcaldía fue clara con su posición en el caso. Foto: José Luis Guzmán. El País

La Alcaldía de Cali fue clara en la forma en que actuará, mostrando transparencia y rigurosidad: “Respetamos las competencias de la Superintendencia de Transporte y atenderemos el proceso con total responsabilidad, transparencia y rigor jurídico”.

Finalmente, se dejó en claro qué pasará con las supuestas devoluciones de dinero: “El mensaje para los caleños es que no hay una sanción contra Cali, no existe anulación automática de comparendos ni devolución generalizada de dinero, y la ciudad ejercerá plenamente su defensa dentro del debido proceso”.