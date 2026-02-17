Pilas, conductores: estas son las cinco cámaras que más comparendos registraron en Cali

La seguridad vial y el control del tránsito han sido componentes centrales de la gestión de movilidad en Cali durante los últimos años, con el objetivo declarado de reducir las lesiones y muertes ocasionadas por siniestros viales y promover comportamientos de conducción más responsables.

Las cámaras de fotodetección son una de las herramientas utilizadas por la Secretaría de Movilidad para hacer cumplir normas como los límites de velocidad y sancionar infracciones sin necesidad de la presencia física de un agente de tránsito.

En 2025, el sistema de cámaras en Cali generó más de un millón de comparendos por infracciones de tránsito, de los cuales una parte importante fue emitida por dispositivos automáticos que registran conductas como el exceso de velocidad o el incumplimiento de señales.

Las autoridades de Tránsito en Cali han sancionado a más de 9.000 vehículos en el último año.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali, durante ese año se generaron 728.590 comparendos mediante cámaras de fotodetección, lo que refleja tanto la presencia de estos equipos como una intensificación de los controles en puntos estratégicos de la ciudad.

Un análisis del comportamiento de las cámaras de velocidad en la capital vallecaucana permite identificar los cinco puntos donde más comparendos se registraron por exceso de velocidad, un tipo de infracción que las autoridades han señalado como una de las principales causas de siniestros viales en entornos urbanos:

Avenida Ciudad de Cali con carrera 1: este punto se consolidó como el lugar con más multas emitidas, con 3.010 comparendos por exceso de velocidad en 2025, según datos públicos que fueron analizados por medios locales. La vía, aunque amplia, tiene un límite de velocidad urbano de 50 kilómetros por hora que muchos conductores no respetaron. Vía Cali–Jamundí con carrera 127: en este corredor, con características de carretera interurbana y flujos de tráfico rápidos, se registraron 2.464 sanciones, reflejando la actividad de una cámara que captó un volumen elevado de vehículos superando los límites establecidos. Calle 13 (Pasoancho) con carrera 80: en un tramo recto que facilita altas velocidades, la cámara instalada en esta intersección impuso 2.127 comparendos, consolidándose como uno de los focos más activos de control vial en 2025. Calle 16 con varrera 95: ubicada en una zona con tránsito mixto de vehículos, peatones y motociclistas, esta cámara reportó 1.587 sanciones, lo que indica un nivel significativo de comportamientos de exceso de velocidad en el sector. Autopista Suroriental con carrera 59: en este punto de mayor circulación vehicular, se registraron 412 comparendos, cifra menor comparada con los demás puntos, pero suficiente para integrar el listado de las cámaras con más actividad sancionatoria.

Estas cámaras se han convertido en referencias obligadas para conductores particulares, motociclistas y transportadores que circulan por estos ejes viales, apuntan los análisis, debido a las características geométricas de las vías y a la percepción de que muchos conductores superan los límites señalados, especialmente en tramos rectos o con menor congestión en algunos horarios.

Fotomultas en Cali.

El límite de velocidad vigente en la ciudad de Cali es de 50 km/h en zonas urbanas. Según la normativa vigente, busca crear condiciones más seguras para la convivencia vial. Al respecto, las cifras de comparendos impuestas en 2025 reflejan tanto una intensificación de los controles como un nivel de incumplimiento de esos límites por parte de una parte significativa de los conductores.