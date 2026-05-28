FCF entregó novedad de Luis Díaz: Selección Colombia y Néstor Lorenzo celebran a más no poder

Llegó a Bogotá el hombre más importante de la Selección Colombia. Luis Díaz ya aterrizó en la concentración del equipo nacional para ponerse a disposición de Néstor Lorenzo previo al Mundial 2026.

Después de lo que fue el cierre de su año con Bayern Múnich, el guajiro hizo su desplazamiento de Europa a Sudamérica para reportarse al seleeccionado colombiano. Junto a Díaz llegó también Yerry Mina proveniente de Italia.

Con el mensaje “¡𝚀𝚞𝚎́ 𝚍𝚒𝚌𝚎𝚗 𝚕𝚘𝚜 𝚙𝚊𝚗𝚒𝚝𝚊𝚜! 𝙻𝚞𝚌𝚑𝚘 𝚢 𝚈𝚎𝚛𝚛𝚢 𝚕𝚕𝚎𝚐𝚊𝚛𝚘𝚗 a 𝚗𝚞𝚎𝚜𝚝𝚛𝚊 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚌𝚒𝚘́𝚗 en 𝙱𝚘𝚐𝚘𝚝𝚊́!” y una foto adicional, la Federación Colombiana de Fútbol reportó a los recién llegados.

Para la Tricolor, así como el cuerpo técnico en cabeza del argentino es un motivo de felicidad absoluta que su máxima estrella ya esté presente para los entrenamientos diarios que vienen realizando los últimos días en el estadio Metropolitano de Techo.

La lista ya acumula un total de 18 jugadores presentes en la concetración. Restan ocho por llegar, a los que se espera entre jueves y domingo próximo.

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Camilo Vargas

Álvaro Montero

David Ospina

Deiver Machado

Johan Mojica

Santiago Arias

Willer Ditta

Jhon Jáner Lucumí

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Richard Ríos

Gustavo Puerta

Juan Camilo Portilla

James Rodríguez

Luis Díaz

Juan Camilo Hernández

Luis Suárez

Jhon Córdoba

Muñoz y Lerma celebraron, Gómez brilló

Que la Selección Colombia no haya podido completar de una sola tanda el grupo, se debe a que algunos jugadores aún tenían compromisos con sus respectivos clubes. Tal es el caso de Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Carlos Andrés Gómez.

En lo que respecta a los primeros dos, estos jugaron durante el miércoles la final de la Conference League con Crystal Palace. En Alemania los nacionales se pudieron consagrar campeones tras vencer al Rayo Vallecano.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de Europa League Foto: Getty Images

Por su parte, ‘Cachito’ tuvo acción en la Copa Sudamericana con Vasco Da Gama ante Barracas Central de Argentina. En la fecha 6, el colombiano aportó y salió como una de las figuras del triunfo por 3-0.

Gómez fue calificado con una puntuación de 8.0 puntos, luego de haber tocado el balón 67 veces, realizar el 92 % de sus pases y 2/10 regates cuando fue llamado a ser protagonista del ataque del cuadro brasileño.

Dicho resultado de Vasco salvó de la eliminación a Gómez, Marino Hinestroza, Johan Rojas y Carlos Cuesta, cafeteros que también hacen parte del elenco de Río de Janeiro.

La lista de 26 convocados:

Porteros: Camilo Vargas (Atlas, MEX), David Ospina (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG).

Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace, ENG), Santiago Arias (Independiente, ARG), Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Jhon Lucumí (Bolonia, ITA), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Johan Mojica (Mallorca, ESP) y Deiver Machado (Nantes, FRA).

Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United, USA), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate, ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG), Jáminton Campaz (Rosario Central, ARG), Richard Ríos (Benfica, POR), Jhon Arias (Palmeiras, BRA), Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA) y Jorge Carrascal (Flamengo, BRA).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Munich, GER), Luis Javier Suárez (Sporting CP, POR), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS), Carlos Gómez (Vasco da Gama, BRA) y Juan Camilo Hernández (Betis, ESP).