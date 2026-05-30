Abelardo de la Espriella lidera sondeo de Westcol a un día de las elecciones presidenciales

El streamer colombiano conocido como Westcol compartió en las últimas horas los resultados de un sondeo digital que realizó entre sus seguidores sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales que se desarrollarán este domingo, 31 de mayo.

Westcol y Abelardo de la Espriella: cuándo es el ‘stream’ y cómo seguirlo en directo

El creador de contenido ha asegurado que sus historias son vistas por más de 2,5 millones de personas, por lo que la consulta que realizó en días pasado generó una amplia participación entre los usuarios, sumando más de 1,5 millones de vistas, de acuerdo con los datos publicados.

Hay que recordar que se trata de un sondeo informal realizado a través de las redes sociales, por lo cual no cuenta con ningún rigor estadístico, pero sí como un buen termómetro de lo que piensan miles de jóvenes en Colombia de cara a la primera vuelta de las elecciones en el país.

En los resultados compartidos por el creador de contenido se observa a Abelardo de la Espriella con el 37 %, seguido por Iván Cepeda, que marca el 30 %, y Paloma Valencia, que llega al 16 %. El 17 % no pensaría votar por ninguno, de acuerdo con el sondeo.

Esto muestra que la pelea sigue apretada entre el candidato del movimiento Defensores de la Patria y el aspirante del Pacto Histórico, ya que ninguno alcanzaría el puntaje suficiente para ganar en primera vuelta y todo se definiría el próximo 21 de junio en un segundo acto.

El sondeo, hasta la publicación del streamer colombiano, alcanza un total de 641.058 votos repartidos de la siguiente manera: Abelardo de la Espriella tiene 234.638, Iván Cepeda está con 194.195, Paloma Valencia con 100.178 y en la respuesta ‘Ninguno mi brother siempre nos fallan’ hay 112.047.

El creador de contenido Westcol realizó un sondeo digital a través de sus redes sociales y compartió los resultados. Foto: Captura de pantalla