El acompañamiento de Bernie Moreno al proceso electoral colombiano en el que Estados Unidos tiene los ojos puestos

La llegada del senador estadounidense Bernie Moreno a Colombia para inspeccionar de primera mano las elecciones presidenciales del 31 de mayo suscitó múltiples comentarios, entre ellos que sería el garante de un posible café entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella el próximo lunes primero de junio, tras conocerse los resultados electorales.
La información, que provino desde Washington, fue desmentida por el propio Moreno a SEMANA, quien dijo que se trataba de fake news. En ese orden de ideas, aunque a la Casa Blanca le interesa que la derecha llegue unida a la segunda vuelta, al menos, esa posible alianza no se dará por los lados del republicano Moreno. La suerte de Valencia y De la Espriella después de los resultados del domingo es uno de los temas que más interrogantes genera en el mundo político en Colombia.