El acompañamiento de Bernie Moreno al proceso electoral colombiano en el que Estados Unidos tiene los ojos puestos

La llegada del senador estadounidense Bernie Moreno a Colombia para inspeccionar de primera mano las elecciones presidenciales del 31 de mayo suscitó múltiples comentarios, entre ellos que sería el garante de un posible café entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella el próximo lunes primero de junio, tras conocerse los resultados electorales.

Bernie Moreno lanza dura advertencia si se presentan irregularidades durante las elecciones en Colombia

La información, que provino desde Washington, fue desmentida por el propio Moreno a SEMANA, quien dijo que se trataba de fake news. En ese orden de ideas, aunque a la Casa Blanca le interesa que la derecha llegue unida a la segunda vuelta, al menos, esa posible alianza no se dará por los lados del republicano Moreno. La suerte de Valencia y De la Espriella después de los resultados del domingo es uno de los temas que más interrogantes genera en el mundo político en Colombia.