Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, quiere salir de Nicaragua, pero estas razones lo frenan

SEMANA conoció que, aun cuando Carlos Ramón González, fundador de la Alianza Verde e investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quisiera salir de Nicaragua, donde está refugiado, y desplazarse por el mundo, no es tan sencillo como parece.

Corrupción en la UNGRD: Interpol no expedirá nueva circular roja en contra de Carlos Ramón González

Varios allegados le han recomendado al prófugo de la justicia no moverse de Managua porque, si sale del país gobernado por Daniel Ortega, podría perder su calidad de asilado político otorgado por el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos, Iván Lara Palacios. De esta manera, la circular roja de Interpol para capturarlo en cualquier parte del país, que logró tumbar jurídicamente, podría reactivarse.