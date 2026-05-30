El dolor de cabeza del Centro democrático en Antioquia

El Centro Democrático perdió a un bloque de sus más importantes financiadores en Antioquia en medio de la acalorada campaña por la Casa de Nariño. SEMANA conoció que un nutrido grupo de empresarios y amigos cercanos al expresidente Álvaro Uribe, reunidos el pasado martes a las 11:00 a. m. en el Club Campestre de Medellín, oficializaron su rechazo a la candidatura de Paloma Valencia y se inclinaron por la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

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La decisión es un golpe para el partido del exmandatario, ya que los comerciantes han patrocinado históricamente las campañas de esa colectividad. Los empresarios tomaron esta decisión porque creen que el Tigre, como se autodenomina el aspirante, encarnaría la doctrina del uribismo, y no Valencia.