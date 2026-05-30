El viaje relámpago de Roy Barreras a 24 horas de las elecciones presidenciales

Mientras que todos los candidatos a la presidencia ultiman detalles del cierre de sus campañas y adelantan sus movidas para asegurar los votos el próximo domingo, Roy Barreras viajó, de relámpago, el jueves 28 de mayo a Barcelona y regresará a Colombia este sábado 30 para acudir a las urnas en Cali y ejercer su derecho al voto.

Roy Barreras anticipa su pronóstico de las elecciones, habla de extremos y dice que los colombianos estarán en un “dilema trágico”

SEMANA le preguntó a Barreras cuál era el motivo de su desplazamiento al otro continente, que lo llevará a permanecer más de 24 horas en un avión, y respondió que asistirá al grado de bachiller de su hijo menor, quien vive en la ciudad europea. El candidato juega contra el clima y contra un posible retraso en su aerolínea para poder ejercer su derecho democrático.