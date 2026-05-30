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El viaje relámpago de Roy Barreras a 24 horas de las elecciones presidenciales

El candidato juega contra el clima y contra un posible retraso en su aerolínea para poder ejercer su derecho democrático.

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Redacción Confidenciales
30 de mayo de 2026 a las 2:37 a. m.
Roy Barreras.
Roy Barreras. Foto: Sebastian Castillo

Mientras que todos los candidatos a la presidencia ultiman detalles del cierre de sus campañas y adelantan sus movidas para asegurar los votos el próximo domingo, Roy Barreras viajó, de relámpago, el jueves 28 de mayo a Barcelona y regresará a Colombia este sábado 30 para acudir a las urnas en Cali y ejercer su derecho al voto.

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SEMANA le preguntó a Barreras cuál era el motivo de su desplazamiento al otro continente, que lo llevará a permanecer más de 24 horas en un avión, y respondió que asistirá al grado de bachiller de su hijo menor, quien vive en la ciudad europea. El candidato juega contra el clima y contra un posible retraso en su aerolínea para poder ejercer su derecho democrático.