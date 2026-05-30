Le dicen a Petro que está haciendo “lo que le viene en gana y nada hacen para evitarlo”

A pocas horas de que en Colombia se lleven a cabo las elecciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro ha sido criticado por su presunta participación en política.

A propósito, este viernes 29 de mayo, el expresidente Álvaro Uribe lanzó una fuerte crítica al jefe de Estado a través de su cuenta en X: “Dos campañas por Iván Cepeda, la de Gustavo Petro, en abierto desafío al orden legal, y la imposición armada del terrorismo”.

En medio de esa polémica, quien también entró a opinar al respecto fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

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La congresista dijo que el presidente Petro sigue participando en política a pocas horas de que se abran los comicios en Colombia, y nadie hace nada para evitar que eso ocurra.

“Al Estado colombiano hay que hacerle una profunda reforma. Las instituciones deben estar preparadas para destituir a un personaje como Petro, que pasa por encima de todo y viola sin consideración la Constitución. Petro hace lo que le viene en gana y nada hacen para evitarlo. Sigue participando en política de manera descarada”, dijo puntualmente Cabal a través de su cuenta en X, esta mañana de sábado 30 de mayo.