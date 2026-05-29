Álvaro Uribe lanzó fuerte crítica a Gustavo Petro por su presunta participación en política y el presidente le respondió

A pocas horas de que se registre en el país la primera vuelta presidencial que se realizará el próximo domingo, 31 de mayo, se dio un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

El roce se dio por una fuerte pulla que lanzó Uribe a Petro, por una supuesta participación indebida en política, la cual también han criticado varios sectores políticos en el país.

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“Dos campañas por Iván Cepeda, la de Gustavo Petro, en abierto desafío al orden legal, y la imposición armada del terrorismo”, afirmó Álvaro Uribe Vélez.

Posteriormente, el jefe de Estado no guardó silencio y reaccionó al sablazo de Uribe. Lo hizo por medio de su tribuna favorita su cuenta personal de X: “Hermano Uribe, la gran campaña electoral que se hizo en abierto desafío al orden legal y la constitución fue la que eligió al 35 % del Senado y al presidente de las huestes del paramilitarismo y las Convivir”.

La respuesta del mandatario colombiano se dio en medio de una agenda regional que viene adelantando durante esta semana en el Caribe, en donde nuevamente ha mencionado las elecciones del 31 de mayo.

“Ustedes tienen la palabra, amigos y amigas. Queda en ustedes hoy la decisión de decidir, la decisión de escoger, la decisión de marcar el futuro de Colombia, sea por los caminos de la vida, sea por los caminos de la muerte, tristes que serán”, expresó el presidente Gustavo Petro en uno de loe eventos.

Y agregó: “Ustedes, a decidir. Aquí estaré si las decisiones son correctas, cogiendo las primeras filas para hacer del pueblo el verdadero poder de Colombia. Vida o muerte. Esa es la decisión. No voy a decir quiénes con nombre propio son los de la muerte y tampoco quiénes de la vida”.

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Finalmente, expresó el jefe de Estado en ese discurso que dio en una de las regiones del Caribe: “Ya me intentan procesar, una vez más, a ver si llevan a Petro entre las rejas o lo callan. Petro no se va a callar. Simplemente, va a insinuar el camino, va a colocar una posibilidad de frente, ahora que toca decidir”.