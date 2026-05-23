Fin de las vacaciones: Ricardo Roa volvería a la presidencia de Ecopetrol antes de lo planeado

El próximo jueves 28 de mayo, Ricardo Roa cumple siete semanas de vacaciones y, si nada extraordinario ocurre, podría regresar a la presidencia de Ecopetrol. Inicialmente, el retorno del alto ejecutivo estaba contemplado para finales de junio porque tenía prevista una licencia para defenderse de la Justicia de los líos por la compra de su apartamento y la financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro.

Varias fuentes de la Casa de Nariño le dijeron a este medio que el primer mandatario está afanado para que Roa regrese a sus labores y se cumplan algunos procesos que quedaron andando. La junta directiva, hoy con mayoría petrista, tendrá la última palabra.

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Roa no ha salido del país; estuvo de descanso en Anapoima y ha recorrido los campamentos de las filiales de Ecopetrol en Bucaramanga y Barrancabermeja. Al fin y al cabo, aunque esté de descanso, jurídicamente sigue siendo presidente de la compañía.