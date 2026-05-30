Sin plata y sin personería jurídica: el final del Partido Comunes que nació por el Acuerdo de Paz

El partido Comunes, antes Farc, que perderá su personería jurídica por no alcanzar el umbral en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo, está afanado por lograr que el Consejo Nacional Electoral le gire el 50 por ciento de sus recursos de funcionamiento antes del 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial. SEMANA conoció que el dinero al que tiene derecho permanece congelado porque la colectividad presentó de manera extemporánea ante el CNE su informe de ingresos y gastos.

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En medio de esa carrera, a los ex-Farc les salió un palo en la rueda: serán objeto de una indagación preliminar y podrían ser sancionados antes de que se autorice el desembolso. Pablo Cruz, magistrado de Comunes, quien tiene voz, pero no voto en el tribunal electoral y ya completa tres periodos allí, está haciendo lobby para que los recursos sean girados sin esperar el resultado de la investigación contra el partido. ¿Lo logrará?