Un parque vecinal en Bogotá fue renovado con cerca de 18.000 suelas de zapatos recicladas, convertidas en caucho para zonas infantiles y deportivas.

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La iniciativa combina economía circular y recuperación del espacio público en Chapinero

En el norte de Bogotá, una intervención urbana está llamando la atención por su enfoque ambiental y su impacto en el espacio público.

Se trata de un parque vecinal que fue renovado utilizando cerca de 18.000 suelas de zapatos recicladas, transformadas en gránulo de caucho para construir superficies seguras en la zona infantil.

La iniciativa se enmarca en una apuesta por la economía circular y la recuperación de espacios comunitarios en la ciudad.

El proyecto se desarrolló en el Parque Vecinal El Nogal, ubicado en la localidad de Chapinero.

Allí, en la zona de juegos infantiles, una cancha múltiple y áreas de ejercicio fueron intervenidas con materiales reciclados provenientes de calzado en desuso.

Según información oficial del Distrito, el objetivo fue reducir residuos sólidos y al mismo tiempo mejorar la seguridad y la calidad de los espacios recreativos para la comunidad.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las aproximadamente 18.000 suelas fueron recolectadas a lo largo de varios años por la empresa Skechers Colombia, en alianza con el programa distrital Tejidos Urbanos, liderado por la Primera Dama de Bogotá, Carolina Deik.

Esta acción se llevó a cabo junto con la Alcaldía Local de Chapinero, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Jardín Botánico de Bogotá.

El material, que ya no podía ser donado ni comercializado, fue procesado para convertirlo en una superficie amortiguante destinada a zonas infantiles.

El impacto ambiental de la iniciativa también ha sido destacado por las autoridades locales.

Cerca de 18 mil suelas de zapatos, recolectadas durante más de 2 años, tuvieron una segunda oportunidad en Bogotá gracias a @skechers_colombia, @tejidosurbanos_ y @alcaldiabogota, que las transformaron en caucho para la zona infantil del Parque El Nogal. El proceso evitó 5.4… pic.twitter.com/2igKzBNeqB — Última Hora Col (@ultimahoracol_) May 29, 2026

El proyecto busca reducir residuos y promover la economía circular en la ciudad

Según datos publicados por la Alcaldía, el aprovechamiento de estas suelas permitió evitar que alrededor de 5,4 toneladas de residuos terminaran en rellenos sanitarios.

De esta forma se contribuyó para disminuir la huella ambiental del proyecto, reduciendo la necesidad de materiales vírgenes para la construcción de pisos deportivos y recreativos.

La intervención no se limitó a la zona de juegos. También incluyó la renovación de una cancha múltiple y la adecuación de un gimnasio al aire libre.

Además, contó con trabajos complementarios en redes de drenaje y labores de jardinería en coordinación con el Jardín Botánico.

Estas acciones buscaron garantizar la durabilidad de la infraestructura y mejorar las condiciones ambientales del entorno.

Además del componente ambiental, se incorporaron diseños artísticos en la cancha y actividades de voluntariado con habitantes del sector.

Las autoridades distritales han señalado que la intervención beneficia directamente a miles de residentes de Chapinero, en una zona de alta actividad residencial y comercial.

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Más allá de la infraestructura renovada, el objetivo es fortalecer la apropiación del espacio público y promover entornos más seguros para niños, jóvenes y familias.

Este tipo de proyectos se suma a otras experiencias recientes en Bogotá que buscan reutilizar residuos industriales para transformarlos en insumos urbanos.