Fin de semana electoral: ¿habrá ciclovía en Bogotá este 31 de mayo por la primera vuelta presidencial?

Con motivo de la jornada electoral para elegir al próximo mandatario de los colombianos para el periodo constitucional 2026-2030, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunciaron modificaciones de gran impacto en el uso del espacio público.

Ley seca en Bogotá este fin de semana: horarios, restricciones y multas

Este domingo 31 de mayo de 2026 se suspenderá temporalmente la operación de la tradicional ciclovía en toda la capital.

La restricción aplicará de manera estricta sobre los 141,46 kilómetros que conforman la red de ciclovías. De acuerdo con el Distrito, la medida busca priorizar el flujo vehicular, optimizar la movilidad y facilitar los despliegues logísticos y operativos de la fuerza pública y las autoridades electorales durante los comicios presidenciales.

La ciclovía volverá a funcionar normalmente el domingo 7 de junio. Foto: Guillermo Torres / Semana

El domingo 7 de junio, la ciclovía volverá a operar como de costumbre en la capital del país. Se recomienda mantenerse informado por medio de los canales oficiales, en los que las autoridades publicarán las novedades.

Habrá ley seca en la capital

De manera complementaria a la suspensión de las actividades recreativas, el Gobierno Nacional y la Secretaría de Gobierno de Bogotá activarán la medida de ley seca en toda la ciudad, con el propósito de prevenir alteraciones del orden público y garantizar la seguridad ciudadana.

Esta restricción prohíbe de forma explícita la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes en cualquier establecimiento comercial, grandes superficies y espacios públicos de la capital.

Horarios: la ley seca comienza a regir a partir de las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo y se extiende de forma continua hasta el mediodía del lunes 1 de junio de 2026 .

la ley seca comienza a regir a partir de las y se extiende de forma continua hasta . Controles en zonas de alto impacto: se espera que las autoridades realicen patrullajes en sectores comerciales y de entretenimiento nocturno para garantizar el cumplimiento de la norma.

Sanciones y recomendaciones para la jornada democrática

Los comerciantes o ciudadanos que infrinjan la ley seca se exponen a severas penalizaciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

Ley Seca en Bogotá. Foto: Getty Images

Para los establecimientos, la violación de la norma implica la suspensión inmediata de la actividad comercial y cierres temporales, además de multas económicas severas.

Por su parte, las personas naturales que consuman licor en el espacio público recibirán los comparendos correspondientes por parte de las autoridades de policía.

Cómo consultar el puesto de votación para las elecciones de 2026; link de consulta

Se recomienda a toda la ciudadanía planificar sus actividades del fin de semana con anticipación y recordar que el pasaporte o la contraseña no son válidos para votar —solo se permite la cédula física o digital—. También es importante consultar oportunamente los puestos de votación a través de los canales de la Registraduría para ejercer el derecho al sufragio en paz.