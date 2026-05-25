Petronio Álvarez llegará a Bogotá con los ganadores de su edición 2025 para lanzar oficialmente la versión 30 del festival

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez comenzará oficialmente la celebración de sus 30 años con un lanzamiento nacional en Bogotá, donde las agrupaciones ganadoras de la edición 2025 serán las protagonistas de dos noches de música y tradición en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

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El evento se realizará los días 23 y 24 de mayo y reunirá a artistas, portadores de tradición y representantes culturales del Pacífico colombiano en un espectáculo que busca fortalecer el reconocimiento de las identidades afrocolombianas y proyectar el festival hacia nuevos públicos.

De acuerdo con la organización, durante estas jornadas también se presentará la imagen oficial de la edición XXX del festival y se revelarán algunos avances de la programación que se desarrollará en Cali entre el 9 y el 17 de agosto.

Festival Petronio Álvarez Foto: cortesía

“La llegada del Petronio a Bogotá es una invitación a reconocer la riqueza cultural del Pacífico colombiano y a sentirnos parte de una historia que nos conecta desde la música, la memoria y la identidad. Este festival es una plataforma de salvaguarda, pero también de proyección hacia el mundo”, afirmó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

Las agrupaciones Mokumba, Ensamble Chirimía, Patacoré, Chirimía Timbisón y Mangle Sonoro serán las encargadas de abrir la programación en la capital del país, llevando una muestra de las músicas tradicionales del Pacífico y de las nuevas propuestas que fusionan sonidos contemporáneos con las raíces ancestrales de la región.

La organización destacó que el lanzamiento en Bogotá se ha convertido en una plataforma de circulación cultural que permite que las músicas, los saberes y las expresiones del Pacífico colombiano trasciendan territorios y lleguen a nuevas audiencias.

Además de los conciertos, los asistentes podrán conocer manifestaciones tradicionales relacionadas con el viche, la estética afro, la moda y otras expresiones culturales que harán parte de la Muestra de Expresiones Tradicionales del festival.

Festival Petronio Álvarez Foto: cortesía

“La circulación de las agrupaciones ganadoras representa una oportunidad para visibilizar el talento, los saberes y las historias que habitan en las comunidades del Pacífico, reafirmando al festival como una Casa Grande donde convergen la memoria, la música y la identidad”, señalaron desde la organización.

Uno de los anuncios centrales del lanzamiento será la realización de la Cumbre Global Afrodiaspórica, considerada uno de los hitos de la edición número 30 del Petronio Álvarez.

Según los organizadores, este espacio busca convertir a Cali en un nodo estratégico de conexión entre África, las Américas y el Caribe, a través de encuentros culturales, académicos y ciudadanos enfocados en el aporte de la diáspora africana al desarrollo global.

Durante el festival se desarrollarán espacios como el Pabellón Internacional, el Encuentro de Alcaldes y el Foro de la Cumbre Global Afrodiaspórica, donde habrá conferencias, talleres y paneles gratuitos sobre cultura, tecnología, inteligencia artificial, deporte, educación, medio ambiente, equidad y desarrollo económico.

“Resonancia nace con un propósito claro: visibilizar el aporte de la diáspora africana al desarrollo global y fortalecer conexiones que impulsen la inclusión, la diversidad y el desarrollo sostenible”, indicaron los organizadores.

Con este lanzamiento en Bogotá, el Festival Petronio Álvarez buscará reafirmar su posición como una de las plataformas culturales más importantes del país y consolidar a Cali como epicentro de las expresiones afrodescendientes de América Latina.