El bombazo de Max en junio de 2026: Todas las películas y series que llegan a Colombia en mitad de año

Junio de 2026 será un mes clave para Max en Colombia. La plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery confirmó una nueva tanda de estrenos que mezcla franquicias consolidadas, animación para nuevas audiencias y producciones originales que han generado expectativa entre los seguidores de HBO y DC Studios.

En plena competencia con otras plataformas de streaming, Max apuesta por fortalecer su catálogo con títulos que abarcan fantasía épica, superhéroes y comedia dramática. La estrategia de la compañía apunta especialmente a consolidar el crecimiento del servicio en América Latina, una región que continúa siendo prioritaria para las plataformas globales.

My Adventures With Superman – Temporada 3

La exitosa serie animada de DC regresa con una tercera temporada, que continuará explorando los primeros años de Clark Kent como Superman mientras intenta equilibrar su vida personal, su relación con Lois Lane y las amenazas que aparecen en Metrópolis.

La producción, que se estrenará el 13 de junio de 2026, se ha convertido en una de las apuestas más exitosas de animación reciente para Max gracias a su tono juvenil, su estilo visual inspirado en el anime y una versión más cercana y optimista del icónico superhéroe.

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La nueva temporada promete expandir el universo de personajes de DC y profundizar en los desafíos emocionales de Clark mientras asume plenamente su identidad como protector de la Tierra.

House of the Dragon – Temporada 3

La guerra civil de los Targaryen continúa en la tercera temporada de la exitosa precuela de Game of Thrones. La serie sigue explorando la llamada Danza de los Dragones, el conflicto interno que amenaza con destruir la dinastía más poderosa de Westeros.

Tras el éxito global de sus primeras temporadas, HBO apuesta nuevamente por una producción de gran escala con batallas masivas, intrigas políticas y nuevos enfrentamientos entre dragones.

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La nueva entrega llegará el 22 de junio de 2026 en medio de enormes expectativas por parte de los fanáticos de la franquicia creada por George R. R. Martin, consolidada como uno de los fenómenos televisivos más importantes de la última década.

Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness

Entre las apuestas originales del mes aparece esta nueva producción que mezcla comedia y drama alrededor de Larry, un hombre atrapado en una crisis personal mientras intenta encontrar sentido a una vida marcada por decisiones equivocadas y situaciones absurdas.

La serie busca combinar humor incómodo, reflexiones existenciales y una mirada contemporánea sobre la frustración adulta, siguiendo una línea cercana a otras producciones de comedia dramática impulsadas por HBO en los últimos años.

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Con un enfoque más íntimo y cotidiano, Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness apunta a convertirse en una de las propuestas originales más comentadas del catálogo de Max durante el segundo semestre de 2026.

Otras producciones

Además de estos títulos, la plataforma confirmó que durante junio también llegarán nuevas películas del catálogo de DC Studios, documentales deportivos y producciones latinoamericanas originales enfocadas en el público regional.