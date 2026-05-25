¿Qué está pasando en ‘The Boroughs’? El fenómeno de ciencia ficción de Netflix que arrasa en visualizaciones

La ciencia ficción volvió a encontrar un nuevo fenómeno dentro del catálogo de Netflix. Esta vez la historia se centra en un grupo de adultos mayores atrapados en una inquietante comunidad residencial en medio del desierto.

La serie The Boroughs se ha convertido en cuestión de días en uno de los títulos más comentados y vistos de la plataforma, despertando comparaciones inevitables con Stranger Things, aunque con una identidad propia mucho más melancólica, extraña y emocional.

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Estrenada mundialmente el 21 de mayo de 2026, la producción llegó a Netflix con una primera temporada de ocho episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno. Desde su lanzamiento, la serie comenzó a dominar tendencias en redes sociales y rankings de visualización en varios países, impulsada por la curiosidad que generó su premisa y por el respaldo de los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, quienes participan como productores ejecutivos.

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La historia fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, conocidos por sus trabajos en universos fantásticos y de ciencia ficción. En esta ocasión apostaron por una mezcla de thriller, horror sobrenatural y drama humano ambientado en una lujosa residencia para jubilados ubicada en Nuevo México. Allí llega Sam Cooper, un ingeniero viudo interpretado por Alfred Molina, quien empieza a sospechar que algo oscuro se esconde detrás de la aparente tranquilidad del lugar.

The Boroughs fue estrenada mundialmente el 21 de mayo de 2026. Foto: COURTESY OF NETFLIX

Lo que parecía una historia sobre la vejez y la soledad termina convirtiéndose en una batalla contra una amenaza extraterrestre que acecha a los residentes mientras duermen. A medida que avanzan los episodios, el relato combina conspiraciones, criaturas misteriosas y reflexiones sobre el paso del tiempo, el duelo y la fragilidad humana. Según la crítica especializada, justamente esa mezcla emocional es uno de los mayores aciertos de la serie.

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El elenco es otro de los elementos que ha generado conversación. Además de Alfred Molina, participan figuras reconocidas como Geena Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Clarke Peters y Denis O’Hare. La decisión de construir una historia de ciencia ficción protagonizada por adultos mayores ha sido vista como una apuesta poco común dentro del streaming actual, dominado generalmente por relatos juveniles.

Varias reseñas coinciden en que la producción funciona como una especie de versión madura de Stranger Things. Incluso algunos críticos la describen como “Stranger Things con caminadores en lugar de bicicletas”. Sin embargo, la serie también bebe de clásicos de los años ochenta como Cocoon, incorporando nostalgia, humor y un tono sentimental que atraviesa toda la trama.

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Las críticas, no obstante, han estado divididas. En plataformas como Rotten Tomatoes, The Boroughs alcanzó calificaciones cercanas al 94 % y un 95 % entre críticos especializados. Metacritic, por su parte, le otorgó una puntuación de 73 sobre 100, señalando una recepción “generalmente favorable”.

La producción llegó a Netflix con una primera temporada. Foto: COURTESY OF NETFLIX

En redes sociales la conversación también se ha polarizado. Mientras algunos espectadores aseguran haber visto la temporada completa en un solo día y elogian la originalidad de la propuesta, otros consideran que la serie recicla fórmulas ya conocidas dentro del género. Aun así, incluso entre quienes la critican, existe consenso en torno al enorme nivel interpretativo del reparto principal.

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Uno de los aspectos que más intriga ha despertado entre los fanáticos son los llamados “glitches”, extrañas alteraciones visuales que sufren algunos personajes. Los creadores explicaron recientemente que estas anomalías funcionan como transmisiones distorsionadas provenientes de una entidad conocida como “Mother”, una figura central dentro del misterio sobrenatural de la serie. La revelación dejó abiertas varias preguntas para una posible segunda temporada.