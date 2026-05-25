Rueda de prensa de la Selección Colombia se vio empañada por presunto robo: así habría ocurrido

La Selección Colombia llevó a cabo una rueda de prensa este lunes 25 de mayo, encabezada por el director técnico Néstor Lorenzo. El estratega reveló la lista de 26 jugadores que irán al Mundial 2026 en representación de la Tricolor.

🎥Sigue la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo, director técnico de nuestra Selección Colombia de Mayores desde la sede de la FCF. 👔🎙️🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴



🔴En vivo, aquí: https://t.co/Q3mQimCqOS https://t.co/LkfiVl3Nb7 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026

El once ideal de la Selección Colombia con los borrados por Lorenzo del Mundial: varias figuras

Sin embargo, la rueda de prensa se habría visto empañada por un presunto robo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Al parecer, un supuesto ladrón habría hurtado una cámara en la sala donde se desarrolló el encuentro, es decir, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en Bogotá.

Presunto robo en la sede deportiva de la FCF en Bogotá

En algunos grupos de WhatsApp, integrados por periodistas deportivos presentes en el lugar, empezó a circular un mensaje en el que pedían ayuda para identificar al presunto ladrón de la cámara. La alerta comenzó a viralizarse entre los colegas.

Señalan que, además de la cámara, el supuesto ladrón también habría revisado una maleta.

SEMANA logró establecer que algunos funcionarios del lugar empezaron a indagar por la cámara, en el sitio de los hechos, preguntando a las personas que aún permanecían allí después de que Lorenzo desarrollara su rueda de prensa.

Además, la persona a la que se le perdió la cámara se mostró visiblemente preocupada, entendiendo que era su responsabilidad el objeto extraviado. Incluso, insistió en hablar con funcionarios del lugar.

Hasta el momento, no existe ningún comunicado oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, ni en su página web ni en redes sociales, respecto a lo ocurrido.

🎥¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026!👔🎙️🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴



🔴En vivo, aquí: https://t.co/Q3mQimCqOS pic.twitter.com/N4NJpdTbuF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026

Lo más reciente que ha publicado la FCF en sus redes sociales, en horas de la noche de este mismo lunes, está relacionado con la actualidad deportiva del plantel cafetero. Varios de los jugadores convocados por Lorenzo para el Mundial 2026 ya se entrenan en Bogotá.