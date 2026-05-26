“Mozart no era el único genio de la familia”: Andreas Guzeit habló sobre la nueva serie que destapa la verdad detrás del compositor musical

En un momento en que las plataformas y la televisión continúan revisando relatos históricos desde perspectivas contemporáneas, Mozart aparece como una de las apuestas más particulares del panorama audiovisual europeo reciente.

La serie, que llegará a Latinoamérica a través de Film&Arts, desplaza el foco tradicional sobre Wolfgang Amadeus Mozart para concentrarse en Maria Anna Mozart, conocida como Nannerl, la hermana mayor del compositor y también una niña prodigio cuya historia quedó relegada durante siglos.

Compuesta por seis episodios, la producción mezcla drama de época, romance, rivalidad familiar y música en una propuesta visual que combina la estética de la Viena imperial con una reinterpretación contemporánea de las composiciones de Mozart. La serie sigue a Maria Anna mientras desafía las reglas de su tiempo al asumir en secreto la identidad de su hermano para abrirse camino en una sociedad que negaba reconocimiento al talento femenino.

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Andreas Gutzeit, escritor, productor y director de producciones como 'Dignity' 'Sprite Sisters' y 'Sisi', entre otras. También es la mente maestra detrás de 'Mozart Mozart'. Foto: Film&Arts

Detrás del proyecto está Andreas Gutzeit, productor y creador alemán reconocido también por Sisi, uno de los dramas europeos más exitosos de los últimos años. En conversación con SEMANA, Gutzeit explicó por qué decidió apartarse de la biografía clásica sobre el compositor austríaco para construir un relato más cercano al drama contemporáneo. Mozart propone cuestionar no solo quién merece ocupar el centro del relato, sino también cómo se construyen las ideas de poder, legado y genialidad.

“Cuando descubrimos que Maria Anna había sido realmente uno de los prodigios originales, la primera ‘Wunderkind’, y que fue retirada del escenario a la temprana edad de 14 años, entendimos que ahí había una historia muy poderosa”, explica Gutzeit.

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“En aquella época la gente decía: ‘Ya no es una niña prodigio, ahora es una mujer, sáquenla del escenario’. Esa es la historia. Esto encaja perfectamente con lo que hoy creemos que hace una buena historia y nos da una forma espléndida de entrar al universo del conocido relato de Mozart desde otro lado”.

Gutzeit insiste en que la serie parte de la historia, pero no se limita a ella. Más que retratar fielmente a Mozart, busca imaginar emocionalmente aquello que quedó fuera de los relatos históricos.

La serie 'Mozart Mozart' se estrenará el jueves 18 de junio por Film & Arts. Foto: Film&Arts

Uno de los elementos más llamativos de Mozart es justamente su distancia frente al drama de época convencional. La serie evita el tono ceremonioso y el academicismo que suelen acompañar las producciones sobre compositores clásicos. En lugar de eso, apuesta por una narrativa más emocional, moderna y accesible para nuevas audiencias. “Absolutamente no, y tampoco queríamos que lo fuera”, afirma Gutzeit cuando se le pregunta si la serie pretendía seguir el molde tradicional de este tipo de producciones.

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“No creo que hubiéramos tenido interés en rehacer la vida de Mozart como ya se ha contado antes. Todo el mundo conoce esa historia. Ya hubo una película que ganó no sé cuántos Premios Óscar y no queríamos repetir eso. Queríamos hacer algo original, algo nuevo, algo joven”.

La intención, según explica el director alemán, era construir una puerta de entrada para espectadores jóvenes que quizá nunca se han acercado a la música clásica. La producción, protagonizada por Havana Joy, Eren M. Güvercin, Eidin Jalali y Sonja Weisser, incorpora además una reinterpretación musical que fusiona las composiciones clásicas de Mozart con sonidos contemporáneos y elementos electrónicos. El objetivo era acercar ese universo a nuevas generaciones sin perder la esencia de la obra original. “Si nadie escucha música clásica, entonces yo no estoy haciendo bien mi trabajo, porque soy un gran fanático de Mozart y de la música clásica”, señala Gutzeit.

Andreas Gutzeit, escritor, productor y director de producciones como 'Dignity' 'Sprite Sisters' y 'Sisi', entre otras. Foto: Film&Arts

“Es maravillosa, pero puede sentirse inaccesible para una audiencia joven. Por eso queríamos encontrar una puerta de entrada para ellos. Fue muy emocionante trabajar la música junto a la compositora Jessica De Rooij y pensar cómo lograr que las personas reconocieran esa esencia incluso en una interpretación más moderna”.

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En la serie, el talento musical no solo representa sensibilidad artística, sino también estatus, poder y control. La música aparece como un espacio de legitimación social al que Maria Anna intenta acceder en una época donde el reconocimiento femenino tenía límites muy claros. “Si crees en tu talento y entiendes lo que vales, siempre habrá una manera de seguir adelante”, dice Gutzeit. “Quizá no la forma directa que esperabas, como le ocurre a ella, pero si crees en ti mismo, ese es el mensaje”.

La serie 'Mozart Mozart' descubrirá la historia de la otra mente brillante detrás del apellido Mozart. Foto: Film&Arts

Aunque la historia ocurre hace más de dos siglos, Gutzeit reconoce que el personaje de Nannerl dialoga directamente con problemáticas actuales. La serie encuentra en ella una figura sorprendentemente contemporánea: una mujer talentosa intentando abrirse camino dentro de una industria diseñada para favorecer a otros. “Cuando escogimos a nuestra directora, ella era muy joven, tenía alrededor de 31 años. Cuando leyó el guion, dijo: ‘Esta es mi historia’”, recuerda.

“Aunque parezca algo que ocurrió hace 250 años, cuando escuchas a mujeres jóvenes tratando de abrirse camino en la industria del entretenimiento, te das cuenta de que las cosas no han cambiado tanto”.

Esa lectura convierte a Mozart en algo más que una ficción histórica. La serie funciona también como una reflexión sobre las barreras que todavía enfrentan muchas mujeres dentro de las industrias creativas y sobre cómo ciertos relatos oficiales continúan privilegiando unas voces mientras silencian otras. “Mozart no era el único genio de la familia”, eso es claro.

La relación entre Maria Anna y Wolfgang es otro de los núcleos emocionales del proyecto. Más allá de la admiración mutua, Gutzeit explora la rivalidad inevitable entre hermanos cuando el reconocimiento y el legado están en juego. “Siempre existe cierta competencia. “Quien puede reclamar ser el mejor siempre está en el centro de esa dinámica”, afirma.

En el caso de los Mozart, la disputa adquiere una dimensión mucho más compleja porque no solo está en juego el afecto familiar, sino el peso simbólico de uno de los apellidos más importantes de la historia de la música.

La producción reimagina la historia de Maria Anna ‘Nannerl’, la talentosa hermana de Wolfgang Amadeus Mozart. Foto: Film&Arts

Quizá el aspecto más provocador de Mozart sea su intención de cuestionar la noción clásica del ‘genio atormentado’, esa idea que históricamente ha rodeado a figuras masculinas como Wolfgang Amadeus Mozart. Gutzeit considera que esa narrativa fue construida y perpetuada durante siglos mientras figuras como Maria Anna quedaban fuera de la conversación cultural. “Creo que toda esta idea de que necesitas morir joven y haber sufrido mucho para ser considerado un genio es algo que debe cuestionarse. La historia que se contó sobre Amadeus es verdadera, pero también es una historia construida y administrada por otros”.

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Lejos de intentar restarle importancia a Wolfgang Mozart, la serie busca ampliar la mirada sobre quiénes podían ser considerados genios dentro de una época profundamente desigual.

“Creo que la mejor parte de esta serie es que le damos a ella una oportunidad de brillar sin quitarle mérito a Wolfgang ni a lo que él merece. Simplemente ampliamos la mirada sobre quién podía ser considerado un genio”.

En tiempos donde la ficción histórica se ha convertido en un espacio para revisar el pasado, Mozart Mozart encuentra en Maria Anna una figura capaz de conectar con debates contemporáneos sobre género, memoria y representación, así como preguntarse quiénes quedaron fuera de la historia. La serie se estrenará el jueves 18 de junio por Film&Arts y se emitirá semanalmente en toda Latinoamérica.