Las autoridades ambientales y de gestión del riesgo continúan monitoreando las condiciones climáticas asociadas al posible desarrollo del fenómeno de El Niño en Colombia durante 2026. En medio de las alertas preventivas, diferentes entidades comenzaron a insistir en la necesidad de evitar prácticas que podrían agravar los efectos de las altas temperaturas, la reducción de lluvias y el riesgo de incendios forestales.

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El Distrito y la Corporación Autónoma Regional (CAR) advirtieron que acciones cotidianas relacionadas con el uso inadecuado del agua, las quemas y el mal manejo de residuos podrían aumentar el impacto del fenómeno climático en Bogotá y otras regiones del país, y es que algunas conductas podrían acelerar las consecuencias negativas asociadas al fenómeno de El Niño proyectado para este trimestre.

Entre las principales prácticas señaladas por las autoridades aparece el desperdicio de agua potable. Actividades como lavar vehículos con manguera, dejar llaves abiertas innecesariamente o realizar consumos excesivos en hogares y establecimientos comerciales podrían incrementar la presión sobre los embalses y sistemas de abastecimiento durante periodos de sequía prolongada.

Bogotá se prepara para el Fenómeno del Niño Foto: Idiger - API

La Alcaldía también advirtió sobre las quemas al aire libre y fogatas en zonas forestales o rurales, prácticas que aumentan considerablemente el riesgo de incendios en temporadas de altas temperaturas y vegetación seca.

Otro de los llamados realizados por las autoridades tiene relación con el manejo de residuos sólidos. El Distrito explicó que arrojar vidrios, colillas de cigarrillo o materiales inflamables en zonas verdes puede convertirse en un detonante de incendios forestales debido al aumento de radiación solar y a las condiciones secas que suelen presentarse durante El Niño.

Además, es fundamental evitar la tala indiscriminada de árboles y el deterioro de zonas protegidas, señalando que la flora cumple un papel importante en la regulación térmica y la conservación de fuentes hídricas. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, los ecosistemas urbanos y rurales ayudan a disminuir los efectos extremos asociados a temporadas de calor intenso.

Por otra parte, la CAR insistió en la necesidad de aprovechar las lluvias mediante sistemas de almacenamiento y recolección: “Resulta contradictorio hablar de escasez mientras miles de litros de agua lluvia siguen perdiéndose por falta de infraestructura básica de almacenamiento”.

La Administración Distrital reiteró que Bogotá mantiene monitoreo permanente sobre embalses, condiciones atmosféricas y riesgos asociados a posibles eventos climáticos extremos. Durante los últimos meses, diferentes entidades han venido implementando campañas de ahorro de agua y prevención de incendios ante la reducción de precipitaciones registrada en varias zonas del país.

Los incendios forestales son una de las consecuencias más graves de las temporadas de calor en la región - imagen de referencia. Foto: La Poderosa 105.3 FM

El Ideam ha advertido sobre un aumento de temperaturas y cambios en los patrones de lluvias en varias regiones. Este mes de mayo, zonas de la región Caribe y Andina han presentado temperaturas superiores a los promedios históricos.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos adoptar medidas de prevención y consumo responsable de recursos naturales mientras continúan los seguimientos climáticos en el país. Entre las principales recomendaciones aparecen el ahorro de agua, la correcta disposición de residuos, la protección de zonas verdes y el reporte inmediato de incendios o emergencias ambientales a las líneas oficiales.