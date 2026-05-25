Alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a la muerte de Kevin Santiago Ángel; dio detalles de la investigación

En la tarde de este lunes, 25 de mayo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación confirmaron el fallecimiento de Kevin Santiago Ángel Garzón, un hombre de 31 años que había sido reportado por sus familiares como desaparecido desde la semana pasada en la capital del país.

¿Quién era Kevin Santiago Ángel Garzón?: el profesor que fue hallado muerto en Bogotá

El rastro del docente se perdió el pasado miércoles 20 de mayo, luego de cumplir con su jornada laboral matutina en el Colegio Santiago de las Atalayas, ubicado en la localidad de Bosa.

Según los reportes iniciales, tras salir de la institución académica, Ángel Garzón se trasladó a un establecimiento deportivo en el centro de la localidad de Kennedy, siendo este el último punto en el que se constató su ubicación.

Mensaje del alcalde Galán

Frente a la confirmación del deceso, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, emitió un pronunciamiento oficial para expresar su solidaridad con los familiares y señalar las acciones que adelantan los organismos judiciales para esclarecer los hechos.

El mandatario capitalino enfatizó el seguimiento del caso por parte de la administración distrital y el avance de las indagaciones.

Rechazo la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel y quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad.



Desde el 20 mayo, cuando fue reportado como desaparecido, hasta hoy, que fue identificado por medicina legal, las autoridades buscaron al profesor sin descanso. Las… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 25, 2026

“Rechazo la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel y quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Desde el 20 de mayo, cuando fue reportado como desaparecido, hasta hoy, que fue identificado por Medicina Legal, las autoridades buscaron al profesor sin descanso", expresó Galán.

"Las circunstancias exactas de su muerte están bajo investigación; la Fiscalía ya tiene avances determinantes que permitirán dar con los responsables”, concluyó el alcalde.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación coordina los análisis forenses para determinar las causas del fallecimiento y establecer la identidad de las personas implicadas en el suceso.

El último contacto y la búsqueda de la familia

Marta Garzón, madre del docente, describió la secuencia de las comunicaciones previas a la pérdida de contacto con su hijo.

Kevin Santiago Ángel Garzón, profesor hayado muerto en el sur de Bogotá. Foto: API

“El último contacto que tengo fue por WhatsApp a las 6:15 p. m., donde me indicó que estaba en el gimnasio. Eran las 11:30 p. m. más o menos del miércoles 20 de mayo y él nunca me contestó el WhatsApp, y a la 1:00 a. m. que lo llamé, ya no había conexión de celular”, relató la familiar a Cablenoticias antes del hallazgo.

Ante la falta de respuestas, los allegados adelantaron jornadas de búsqueda y manifestaciones públicas durante cinco días.